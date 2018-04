Leghisti del Sud indagati per compravendita di voti

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il Gip di Termini Imerese PA ha richiesto gli arresti domiciliari come misura cautelare per Salvatore Caputo, suo fratello Mario Caputo, entrambi avvocati di Monreale PA e Benito Vercio, il procacciatore di. L'accusa è di attentato contro i diritti politici del cittadino, così come sancito dall'articolo 294 del Codice penale. Indagato per scambio elettorale politico-mafioso anche Alessandro Pagano, deputato della Camera, dirigente nazionale e coordinatore della Sicilia occidentale. Inoltre, ad essere indagato per entrambi i capi di imputazione, anche un volto importante della Lega, Angelo Attaguile, che fu uno dei primi ad aderire ad un progetto di Lega nazionale e non solo padano. L’indagine si riferisce alle elezioni regionali del novembre 2017 VIDEO in cui era candidato Mario Caputo. I protagonisti Angelo Attaguile, in stretto rapporto con Matteo Salvini, ha un ...