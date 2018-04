Legge 104 | abusi punibili con il licenziamento lo dice la Cassazione

Legge 104 - licenziamento per giusta causa per chi abusa : Chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro anche se non configura un reato. Lo ha confermato nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8209/2018. Ricordiamo che l’utilizzo dei permessi legati alla Legge 104 prevede che in tali giornate il beneficiario effettui l’assistenza al parente disabile non in maniera continuativa e ritagliandosi spazi per altre ...

Legge 104 - cosa prevede : C'è chi ne ha abusato per fare le vacanze all'estero, chi si è fatto adottare da un anziano malato per poter approfittare dei permessi e chi, invece di prendersi cura del fratello invalido, è andato a ...

Arresto Luisa Zappini : abuso dei permessi relativi alla Legge 104 - : La notizia degli arresti domiciliari per Luisa Zappini, dirigente della Centrale Unica di Emergenza, ha fatto velocemente il giro del web e dei principali Tg di cronaca nella giornata di ieri. La dirigente si è così ritrovata agli arresti con le accuse di truffa e peculato emesse nella giornata scorsa. Quanto emerso dalle indagini della Procura di Trento non ...

Luisa Zappini - alle Hawaii in permesso con la Legge 104/ Provincia di Trento - il legale : "Non voleva truffare" : alle Hawaii in permesso con la 104, arrestata Luisa Zappini. Dirigente della Provincia di Trento, invece che a curare un parente era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi e alle Maldive(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:07:00 GMT)

LUISA ZAPPINI - ALLE HAWAII IN PERMESSO CON LA Legge 104/ Arrestata dirigente della Provincia di Trento : ALLE HAWAII in PERMESSO con la 104, Arrestata LUISA ZAPPINI. dirigente della Provincia di Trento, invece che a curare un parente era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi e ALLE Maldive(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 01:35:00 GMT)

Trento - ex dirigente della Provincia ai domiciliari : “Usufruiva dei permessi della Legge 104 - ma era alle Maldive o a Parigi” : Peculato e truffa. E’ con queste accuse che Luisa Zappini, ex dirigente della centrale centrale unica di emergenza della Provincia di Trento, è finita agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dal gip Claudia Miori che ha accolto la richiesta del procuratore capo Marco Gallina. Le contestazioni riguardano una quarantina di episodi, relativi a due filoni. Il primo è quello del sospetto di un illecito utilizzo dei permessi ...

Legge 104 - la carica dei permessi : +30% in 4 anni : Il caso siciliano dei 'furbetti' che si fanno adottare da un anziano disabile per poi usarlo come pretesto per ottenere il permesso familiare concesso dalla Legge 104 riporta agli onori della cronaca l'uso dei benefici di una Legge spesso al centro delle

Legge 104 - cos'è e perché se ne sta parlando in queste ore : Che cos’è e cosa prevede la Legge 104? Della norma che disciplina i permessi lavorativi retribuiti si sta parlando molto in queste ore dopo la denuncia pubblica del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci...

La Sicilia e i furbetti della Legge 104. “Adozioni per andare in pensione” : Che a Palermo il 40 per cento delle assenze dal posto di lavoro si registrino il lunedì, contro il 29 della media nazionale, era già emerso qualche anno fa. Così come sempre Siciliano è il caso più clamoroso di abuso in nome della legge 104, con ben 500 dipendenti finiti sotto inchiesta ad Agrigento per avere usufruito, senza averne diritto, dei be...

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la Legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la legge 104” Continua a leggere

Sicilia : Codacons annuncia esposto contro 'furbetti' Legge 104 : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Dopo la denuncia del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che oggi, in conferenza stampa ha dichiarato che in Sicilia "ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104", il Codacons annuncia un esp

Legge 104 - scandalo in Sicilia : dipendenti Regione adottati da anziani malati : dipendenti della #Regione Sicilia si sarebbero fatti adottare da anziani malati per poter usufruire dei permessi previsti dalla #Legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili. La denuncia viene direttamente dal neo governatore Nello #Musumeci che ha sollevato il velo su quello che sarebbe un vera e propria truffa perpetrata ai danni delle casse regionali e dell’Inps [VIDEO]. Viene così sollevato il velo su una tecnica dei ‘furbetti’ che ...

ESENZIONE CANONE RAI E Legge 104/ Chi ne ha diritto? I tre casi di esonero : LEGGE 104 e CANONE Rai: chi è esente dal pagamento? Ecco chi può usufruire di questo diritto, i requisiti richiesti e i casi in cui si può chiedere il rimborso per CANONE versato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Legge 104 e Canone Rai/ Chi è esente dal pagamento? Requisiti e richiesta rimborso : Legge 104 e Canone Rai: chi è esente dal pagamento? Ecco chi può usufruire di questo diritto, i Requisiti richiesti e i casi in cui si può chiedere il rimborso per Canone versato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:54:00 GMT)