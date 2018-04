Lega Pro | mercoledì 11 aprile è il “calcio dei valori day”

Lega Pro - 11 aprile è ‘calcio dei valori’ day : Firenze, 9 apr. – (AdnKronos) – Due iniziative di valore sono quelle che caratterizzano un mercoledì speciale, il prossimo 11 aprile, che la Lega Pro declina al sociale. Si parte all’alba con l’allestimento di tre ‘campetti da gioco” di 20×30, sotto l’obelisco in Piazza San Pietro, dove dalle 8,30 giocheranno in 100 tra bambini e bambine. Sono i ragazzi del Torneo di IV categoria, atleti speciali ...

J-AX SI LANCIA NEL MERCATO DELLA MARIJUANA LegaLE / Il nuovo progetto 'Maria Salvador' : ecco i motivi : J-AX LANCIA il suo nuovo progetto: la vendita di cannabis LEGALE. ecco la presentazione di 'Maria Salvador' e i cinque motivi di tale scelta rivoluzionaria.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Ennesimo siluro di FI alla Lega Colpito proprio Matteo Salvini : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Agriumbria 50a edizione - la Lega difende made in Italy e produzioni locali : ... con sudore della fronte e amore per il proprio territorio, ha sempre contribuito in termini positivi alla crescita dell'economia nazionale". Alla 50a edizione di Agriumbria a Bastia, una tra le più ...

Agriumbria 50a edizione - la Lega presente : 'Difendere made in Italy e produzioni locali' : ...richiedere all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti allo scopo di fermare le speculazioni sul cibo e quindi proteggere la salute del cittadino e tutelare l'economia ...

Lega Pro con club e dipendenti in piazza San Pietro dal Papa : Una giornata di valore da dedicare al calcio e ai suoi valori. La Lega Pro, i suoi club, i dipendenti e tanti giovani delle squadre giovanili saranno in Udienza dal Santo Padre, mercoledì 11 aprile. Oltre al momento di riflessione e condivisione rappresentato dall’Udienza di Papa Francesco, ci sarà una fase precedente Legata al gioco, all’inclusione e alla solidarietà. Infatti, su tre campetti in piazza San Pietro, dalle 8.30 ...

"Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti". Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : "Noi siamo pronti". È un messaggio ai partiti e al Paese quello che Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, lancia, a metà giornata della kermesse di 'Sum', organizzata a Ivrea in memoria di Gianroberto Casaleggio, quando parla con i giornalisti. Il Movimento, dunque, si sente ai blocchi di partenza per la formazione del nuovo Esecutivo, ma deve aspettare le "evoluzioni", come ha detto lo ...

Elezioni provinciali - la Lega sceglie Fugatti «Il centrodestra non ha bisogno di primarie» : Politica RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Adunata degli alpini a Trento, da lunedì c'è la guida ...

DI MAIO A PD E Lega : “PRONTI PER CONTRATTO DI GOVERNO”/ Il diktat di Mattarella : niente voto anticipato : Luigi Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....