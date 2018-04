Lega Pro - 11 aprile è 'calcio dei valori' day : ... quella di mercoledì 11 aprile- spiega Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro - che rende il senso di momenti di riflessione e condivisione sullo sport ed i suoi valori. In Lega Pro, il calcio è ...

J-AX SI LANCIA NEL MERCATO DELLA MARIJUANA LegaLE / Il nuovo progetto 'Maria Salvador' : ecco i motivi : J-AX LANCIA il suo nuovo progetto: la vendita di cannabis LEGALE. ecco la presentazione di 'Maria Salvador' e i cinque motivi di tale scelta rivoluzionaria.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Ennesimo siluro di FI alla Lega Colpito proprio Matteo Salvini : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Agriumbria 50a edizione - la Lega difende made in Italy e produzioni locali : ... con sudore della fronte e amore per il proprio territorio, ha sempre contribuito in termini positivi alla crescita dell'economia nazionale". Alla 50a edizione di Agriumbria a Bastia, una tra le più ...

Agriumbria 50a edizione - la Lega presente : 'Difendere made in Italy e produzioni locali' : ...richiedere all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti allo scopo di fermare le speculazioni sul cibo e quindi proteggere la salute del cittadino e tutelare l'economia ...

Ennesimo siluro di FI alla Lega Colpito proprio Matteo Salvini A rischio il suo seggio al Senato : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Lega Pro con club e dipendenti in piazza San Pietro dal Papa : Una giornata di valore da dedicare al calcio e ai suoi valori. La Lega Pro, i suoi club, i dipendenti e tanti giovani delle squadre giovanili saranno in Udienza dal Santo Padre, mercoledì 11 aprile. Oltre al momento di riflessione e condivisione rappresentato dall’Udienza di Papa Francesco, ci sarà una fase precedente Legata al gioco, all’inclusione e alla solidarietà. Infatti, su tre campetti in piazza San Pietro, dalle 8.30 ...

'Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti'. Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : Davide Casaleggio anche ieri, a Ivrea, si è tenuto ben lontano dall'attualità politica: 'Voi siete molto focalizzati sulla politica, ma il tempo di questa giornata è diverso. Lo sguardo dei ...

"Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti". Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : "Noi siamo pronti". È un messaggio ai partiti e al Paese quello che Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, lancia, a metà giornata della kermesse di 'Sum', organizzata a Ivrea in memoria di Gianroberto Casaleggio, quando parla con i giornalisti. Il Movimento, dunque, si sente ai blocchi di partenza per la formazione del nuovo Esecutivo, ma deve aspettare le "evoluzioni", come ha detto lo ...

Elezioni provinciali - la Lega sceglie Fugatti «Il centrodestra non ha bisogno di primarie» : Politica RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Adunata degli alpini a Trento, da lunedì c'è la guida ...

DI MAIO A PD E Lega : “PRONTI PER CONTRATTO DI GOVERNO”/ Il diktat di Mattarella : niente voto anticipato : Luigi Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Di Maio : contratto di governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

Luisa Zappini - alle Hawaii in permesso con la legge 104/ Provincia di Trento - il Legale : "Non voleva truffare" : alle Hawaii in permesso con la 104, arrestata Luisa Zappini. Dirigente della Provincia di Trento, invece che a curare un parente era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi e alle Maldive(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:07:00 GMT)