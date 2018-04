Lecce | da Armellino a Di Piazza | malcontento cronico | 4 casi discutibili

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ma il ritiro a cosa è servito? Ladisi è stancata, i tifosi sono esausti di protagonismi che portano soltanto a risultati negativi. Bisogna sforzarsi di pensare positivo e chi scrive non vuole creare polemiche, ma in realtà gli atteggiamenti in campo dei vari elementi della rosase iniziano a indispettire. Sono stati 3-4 quelli che nell'ultimo mese hanno creato polveroni e hanno aumentato le indiscrezioni riguardanti la mancanza di serenità nello spogliatoio del. Caturano bis: nell'amara sconfitta di Caserta, i 1000si giunti in terra campana hanno chiesto alla squadra di andare sotto il loro settore per un chiarimento a fine gara. La squadra si è avvicinata, come richiesto, tranne Caturano che ha deciso di non rispettare le indicazioni di mister e compagni, imboccando subito la strada degli spogliatoi. Atteggiamento recidivo del bomber campano che la ...