optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Le trame dei primi episodi di #The100 5: tra minacce, speranze e la reunion dei #Bellarke - _diana87 : RT @OptiMagazine: Le trame dei primi episodi di #The100 5: tra minacce, speranze e la reunion dei #Bellarke - _diana87 : Le trame dei primi episodi di The 100 5: tra minacce, speranze e la reunion dei Bellarke - OptiMagazine : Le trame dei primi episodi di #The100 5: tra minacce, speranze e la reunion dei #Bellarke -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il network The CW ha rilasciato, in un colpo solo, ledeidi The 100 5. Nella nuova stagione, il cui debutto è previsto per il 24 aprile negli Stati Uniti, scopriremo in che modo Clarke è riuscita a sopravvivere all'ondata nucleare, mentre verrà svelato il destino dei superstiti del bunker, capitanati da Octavia, e la vita dei sopravvissuti nell'Ark.Il primoo di The 100 5 si intitola "Eden" e vedrà Clarke come protagonista indiscussa. Come già stato accennato, la prèmiere di stagione servirà a riempire il vuoto del salto temporale: cos'è successo nei sei anni tra l'ondata nucleare e la nuova rinata Terra? Vi riportiamo la sinossi ufficiale, così potete farvi un'idea: "Nella premiere della quinta stagione, Clarke lotta per sopravvivere su una terra bruciata e desolata, mentre i suoi amici nello spazio si imbattono in uno spiraglio di luce tanto ...