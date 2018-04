Le risorse per l' istruzione alle famiglie | così scelgono l' istruzione dei

GIUSEPPE PELLE - ‘NDRANGHETA : ARRESTATO BOSS LATITANTE/ Ultime notizie - pm : “più risorse per lotta mafie” : 'Ndrangheta, ARRESTATO BOSS LATITANTE GIUSEPPE PELLE. Le Ultime notizie: operazione della Squadra mobile di Reggio Calabria. Gli intrecci con la politica del figlio di 'Ntoni Gambazza(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:20:00 GMT)

Sicilia : Conapo - in finanziaria risorse per convenzione Vigili del Fuoco : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Pervenire al più presto al rinnovo della convenzione tra la Regione e i Vigili del Fuoco per la lotta agli incendi boschivi nel 2018 e consentire per tempo e già nel mese di giugno di dispiegare squadre supplementari di pompieri specializzate nella lotta agli incendi a

Raggi : a Roma servono più poteri e risorse. Calenda : per come è messa - neanche gli Avangers : Il primo cittadino continua a ribadire che per governare la Capitale serve più coRaggio: deve avere gli strumenti per competere a livello internazionale. Non si fa attendere la risposta del titolare dello Sviluppo Economico che attraverso i social continua a far intendere che il problema principale - non sono le risorse - ma la stessa sindaca che si contraddistingue per il suo 'grado di incompetenza'

Bando per settore vitinicolo - assessore Pan : ''ulteriori risorse per le cantine venete' : ...e continua quindi l'impegno della giunta regionale per mettere a disposizione del sistema aiuti finanziari per lo sviluppo degli investimenti nel settore che è un fiore all'occhiello dell'economia ...

Lo Stato trova per le banche - d'affari - le risorse che dice di non avere per i cittadini : ... al ministero dell'Economia, si occupa di ricontrattare i derivati, non c'è valutazione del rischio, ci si affida totalmente alle banche d'affari." Autore Fabrizio Marchesan Categoria Politica

Ancora soldi per il settore vitinicolo. Pan : 'Ulteriori risorse a disposizione delle cantine venete' : ...e continua quindi l'impegno della giunta regionale per mettere a disposizione del sistema aiuti finanziari per lo sviluppo degli investimenti nel settore che è un fiore all'occhiello dell'economia ...

SCIENZA - Distretto AeroSpaziale acquisisce da Crs4 diritti sul brevetto per sfruttamento di risorse disponibili sul pianeta Marte : Il Dass , Distretto AeroSpaziale della Sardegna , , dopo aver acquisito quelli che appartenevano all' Università di Cagliari e all' Agenzia spaziale italiana , è diventato proprietario anche dei ...

Sicilia : Cordaro - in finanziaria risorse per salvaguardia e sviluppo costa e territorio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Gli strumenti di pianificazione, gli interventi di cura e pulizia dei fiumi, dei torrenti e delle coste, uniti al controllo delle aree sottoposte a tutela sono necessari presupposti perché in Sicilia si possa pensare alla valorizzazione e al rilancio del territorio co

“Reddito di cittadinanza? Prima 50mila assunti”. Centri per l’impiego senza risorse e banche dati : Decine di migliaia di dipendenti pubblici da assumere. Qualche migliaio da riqualificare. E una struttura informativa centralizzata da mettere in piedi quasi da zero, così come il “fascicolo personale elettronico del cittadino”. Il tutto da negoziare con le Regioni, che mantengono competenze concorrenti con quelle dello Stato in materia di tutela del lavoro. L’ostacolo maggiore sulla strada dell’attuazione del reddito di ...

Femminicidio - l’appello dei sindacati : “Il piano antiviolenza non è operativo. Sbloccare subito le risorse economiche” : Mancano ancora i soldi e il piano antiviolenza è incagliato, mentre dall’inizio dell’anno sono già 24 le donne uccise. “Una vera e propria mattanza, davanti alla quale chiediamo di rendere il piano immediatamente operativo“, è l’appello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil assieme all’assocazione dei Centri antiviolenza, alle volontarie del Telefono Rosa e ad altre onlus. “Lo scorso 25 novembre i giornali ...

Patto tra Parco nazionale del Pollino e Comune di Orsomarso per la valorizzazione delle risorse culturali : Abbiamo fatto nostre le ricerche e i documenti elaborati dagli studiosi locali, Giovanni Russo e Pietro Rotondaro, stimolando e collaborando con il mondo accademico, per dare la giusta importanza e ...

Corte dei Conti : "risorse insufficienti per l'edilizia del patrimonio sanitario" : Appare " assolutamente insufficiente lo stanziamento di soli 90 milioni di euro per la realizzazione delle misure di prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie, mentre nessuna dotazione ...

Piccolo : risorse per risanare strade basteranno solo per poche buche : Roma – Piccolo: circa 3500 buche da risanare per ogni Municipio Roma – Di seguito le parole di Ilaria Piccolo, consigliera del Pd capitolino. “Dal... L'articolo Piccolo: risorse per risanare strade basteranno solo per poche buche proviene da Roma Daily News.

Aeroporti : mancano risorse per Trapani Birgi - sindaci chiedono incontro a Musumeci : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Le risorse del Libero di consorzio di Trapani destinate all'azione di co-marketing per l'aeroporto Birgi non sono più disponibili. E' quanto emerso nel corso di un incontro svoltosi nella sede della Camera di Commercio di Trapani e al quale, oltre al presidente Giusepp