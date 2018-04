Le Lune_dì Stefano Torossi | il Cavalier Serpente | “AGGIORNAMENTI E CONFRONTI”

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “APPROSSIMAZIONE ROMANESCA” : Manca l’acqua… Noi, invece, non potevamo mancare alla molto attesa apertura al pubblico, pochissimi giorni fa, dell’appena restaurata Uccelliera Farnese al Palatino. La giornata è bella, la folla molta, e, davvero inutile ripeterlo, lo spazio che fu il centro monumentale della Roma imperiale di due millenni fa, sempre unico. Malgrado quindici secoli di rapina, spoliazioni […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “TRIONFI E MISERIE” : Trionfi… Invitati, venerdì 23 marzo, alla Cappella Sistina per i Vespri Solenni della quinta settimana di Quaresima. Primo: non c’è che dire, oc-casione unica. Intanto si entra senza subire l’interminabile coda d’ingresso ai Musei Vaticani, unica possibilità per un comune mortale di accedere alla Sistina. Secondo: i presenti non sono numerosi come i visitatori nor-mali […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SENSE OF HUMOUR” : Il nostro amico compositore Fabrizio De Rossi Re ha uno spiccato sense of humour. E non è facile, non crediate. Sono pochi i musicisti (anzi, gli artisti in generale) dotati di questa caratteristica preziosa. Bene, ne ha profuso in abbondanza per mettere in scena una piccola perla di soli trenta minuti alla Biblioteca Vallicelliana venerdì […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “L’IMMORTALITA’” : Nei giorni scorsi, oltre al decesso della sinistra, abbiamo dovuto registrare anche quello di Gillo Dorfles, critico d’arte, pittore, scrittore e parecchio altro ancora. Essendo nato nel 1910, ne ha avuto di tempo per fare un bel po’ di cose. Naturalmente, come era successo con la Levi Montalcini, quando muore un ultracentenario, e non uno […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “PROBLEMI DIGESTIVI” : Cibi pesanti e digestivi scadenti Un po’ fragile l’argomento dopo mezzo secolo; abbastanza scontati gli interventi a base di “io c’ero”; scomodissimi gli sgabelli; pessime l’amplificazione e l’acustica nel salone delle colonne della GNAM, dove, il 15 febbraio, ha luogo la presentazione della mostra “Beat Generation: Ginsberg, Corso, Ferlinghetti. Viaggio in Italia”. Per non sprecare […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : LA BELLA GIOVENTU’ : La nostra amica Dobrina Gospodinoff, flautista e primo ottavino dell’Orquesta Filarmònica de Gran Canaria ha scritto un libriccino di fulminanti miniracconti. Eccone uno: “Ci eravamo dati appuntamento in questo bar con gli antichi compagni di liceo, ma a quanto pare non è venuto nessuno: c’è solo una tavolata di vecchietti là, in fondo alla sala.” […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “BERNINI DI QUA - BERNINI DI LA’” : La grande mostra di BERNINI alla Galleria Borghese Prenotazione obbligatoria non facile da avere, prezzo sostenuto, ingresso in truppa e solo due ore a disposizione prima di essere cacciati. Ma, certo, vale la pena. Non tanto per i soliti fantastici gruppi del Ratto di Proserpina, di Apollo e Dafne, del David, che tutti conosciamo benissimo, […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “QUATTRO CENTIMETRI AL SECONDO” : Quattro CENTIMETRI al secondo Non uno di più né uno di meno. E’ la velocità giusta perché una carezza risulti gradita a chi la riceve e trasmetta il suo messaggio di conforto, affetto, rassicurazione, protezione. A controllare questa inaspettata corsa a cronometro abbiamo sotto la pelle una quantità di ricettori: dal corpuscolo di Meissner a […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “UN DIAMANTE E’ PER SEMPRE” : Bulgari A sentire le ragazze, pare che sia davvero una sensazione paradisiaca che, anche se solo per un momento, ti rende più bella la vita. Non sappiamo se rende più bella la vita, la faccia, di sicuro sì. Basta guardare queste foto: dallo stupore all’estasi. Ogni mese la Maison Bulgari invita alcuni amici nel suo […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “PALAZZONI E PALAZZACCI” : Maxxi L’edificio è straordinariamente ben riuscito dentro e fuori: volumi immensi, linee curve, passerelle sospese, grandi vetrate, pavimenti inclinati. E’ lui l’opera d’arte. perché tutto quello che ci abbiamo visto dentro non ci è sembrato mai all’altezza del contenitore. Eravamo lì martedì 23 per dare un’occhiata, appunto, a qualche contenuto, e non possiamo certo dire […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SNOB & CHIC” : Circolo degli Scacchi L’invito ci arriva via e-mail, con giorno e ora della presentazione, ma senza indirizzo. Alla nostra richiesta di più precise informazioni ci si risponde che chi è invitato al Circolo degli Scacchi si presume che sappia dove deve andare. Appunto: Snob & Chic. Specchi incorniciati da stucchi in cui si specchiano altri […]