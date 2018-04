Le critiche al video dello screzio fra le regine Letizia e Sofia hanno fatto effetto e

Isola : la Marcuzzi risponde a ruota libera sui social alle critiche Video : #Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'#Isola dei Famosi, è finita nell'occhio del ciclone per le critiche che hanno caratterizzato l'edizione di quest'anno del suo programma. La presentatrice ha scritto un post sui social invitando a vedere il bello delle cose. Che sia un messaggio rivolto a coloro che hanno voluto vedere dietro le quinte del programma manipolazioni d'ogni sorta? Per comprendere cosa stia accadendo, partiamo dalle origini, ossia ...

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Marcuzzi risponde alle critiche Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare #Reality Show L’Isola dei Famosi 2018 [Video]. Alcune ore fa, la conduttrice #Alessia Marcuzzi ha risposto sui social network alle continue critiche che continua a ricevere. Lele Mora affonda la conduttrice In questi giorni, sul tg satirico di Antonio Ricci si è tornato a parlare del 'Canna-gate' che ha travolto la tredicesima edizione del programma televisivo incentrato sulla sopravvivenza; in ...

Snoop Dogg risponde alle critiche sulla sua svolta musicale verso il genere gospel - VIDEO : ... dove si è esibito la notte scorsa: È sempre stato in me dal momento in cui sono entrato nel mondo della musica, ho sempre avuto influenze di musica gospel Prosegue Snoop Dog: "Mi sono sempre rivolto ...

TINA CIPOLLARI TIRA L'ACQUA IN TESTA A GEMMA GALGANI/ Video - piovono critiche (Uomini e Donne) : Continua la guerra tra TINA CIPOLLARI e GEMMA GALGANI. L'opinionista di Uomini e Donne getta L'ACQUA in studio in TESTA alla dama del trono over e la guerra continua...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:30:00 GMT)

L’inno nazionale di Fergie all’All-Star Game 2018 in versione sexy divide l’America tra risate e critiche (video) : Decisamente non è quella che si può definire un'esibizione riuscita: l'inno nazionale di Fergie all'All-Star Game di domenica 18 febbraio sarà ricordato come uno dei momenti musicali più divisivi di sempre. La cantante dei Black Eyed Peace è stata chiamata a cantare l'inno americano in apertura del 67° All-Star Game della NBA, che ha visto la squadra capitanata da LeBron James rimontare e vincere un finale al cardiopalma. Ma il giorno ...

Francesco Monte/ Video - il messaggio in diretta scatena le critiche del pubblico (L'Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:21:00 GMT)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti sommerso dalle critiche dal web : ecco il motivo Video : Senza ombra di dubbio Giorgio Manetti [Video] può essere considerato una delle colonne portanti del Trono Over di #Uomini e Donne. Il cavaliere fiorentino che da quattro anni fa parte del parterre continua a regalare emozioni soprattutto alla sua storica ex fidanzata Gemma, ma negli ultimi giorni l'uomo ha ricevuto numerose critiche non solo per non aver preso una posizione sulla vicenda Galgani, ma anche per qualcosa che ha fatto durante una ...

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ Video - "Il segreto del tempo" : critiche dopo l'esibizione (Sanremo 2018) : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI, Video "Il segreto del tempo": difficile ormai risollevarsi, dove arriveranno nella classifica finale del Festival di quest'anno? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:13:00 GMT)

Lo Stato Sociale/ Video - Una vita in vacanza : i tweet ironici e le critiche (Sanremo 2018) : Con il brano ''Una vita in vacanza'', lo Stato Sociale debutta al Festival di Sanremo facendo divertire il pubblico e creando dibattito sul testo e anche sulla performance sul palcoscenico.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Mario Biondi/ Video - "Rivederti" : torna la canzone dopo le critiche degli esperti del Festival (Sanremo 2018) : Mario Biondi, Rivederti: Video. torna dopo le critiche degli esperti, che nel dopo Festival lo hanno un po' colpito. La giuria demoscopica l'ha messo nella fascia intermedia. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:47:00 GMT)

Uomini e Donne : Paolo sceglie la sua dama sotto una pioggia di critiche Video : Dopo un tira e molla durato per troppo tempo Paolo Crivellin, il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne [Video], finalmente ha fatto la sua scelta. La puntata in questione verra' trasmessa su Canale 5 lunedì 5 febbraio 2018. Nonostante tutto il giovane continua a far discutere per la sua indecisione. Le critiche che gli sono state rivolte hanno preso piede non solo nello studio del programma ma anche sul web dove le fans sono insorte in ...