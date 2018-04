L’autoradio di Spotify

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Messa da parte la terza più cospicua quotazione a Wall Street – ha reso un bottino da 26,5 miliardi di dollari –sembrerebbe pronta a svelare il suo primo dispositivo fisico. Trattandosi del principale servizio internazionale di musica in streaming (157 milioni di utenti in oltre 60 Paesi e 71 milioni di abbonati) sembrerebbe scontato che si tratti, come si diceva da mesi, di uno speaker intelligente. Così potrebbe essere anche se il prossimo 24 aprile il gruppo anglosvedese potrebbe riservare una sorpresa. O meglio, una sostanziale variazione sul tema, tanto per rimanere nel lessico musicale. Nel corso dell’appuntamento newyorkese di fine mesepotrebbe infatti svelare un player musicale progettato per l’ascolto in automobile. Una specie di autoradio di? Quasi. Si tratterebbe di un dispositivo per chiunque abbia un’automobile senza sistema d’intrattenimento con ...