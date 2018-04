Laureati | Italia bocciata dall' Europa

All’Italia il primato negativo per uomini Laureati : Italia paese da record negativi. Solo una persona su sei, tra quelle in età da lavoro, ha la laurea. E’

Italia penultima Ue PER Laureati - 1 su 6 : ANSA, - ROMA, 8 APR - Meno di una persona su sei tra coloro che sono in età da lavoro ha la laurea in Italia, il secondo dato peggiore in Europa dopo la Romania. E' quanto emerge dai dati provvisori ...

Italia ancora penultima nella classifica dei Laureati : lo dice l'Eurostat : Per le donne la percentuale delle persone che ha una laurea nel cassetto sale al 18,9% delle persone tra i 15 e i 64 anni, dato peggiore in Ue (29,7% la media) dopo la Romania. Dal 2008 ad oggi le donne con la laurea in Italia hanno guadagnato 4,9 punti contro 7,8 della media Ue.La situazione migliora leggermente se si guarda alla fascia tra i 25 e i 34 anni, ovvero dei giovani che dovrebbero aver completato il loro percorso formativo, con ...

