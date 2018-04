L' assegno di separazione fa divorziare i giudici

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Per oltre otto secoli Genova è stata citata come la "dominante", la "superba" e, qualche giorno fa idella sua Corte d'appello non si sono smentiti in fatto di autonomia decisionale. In barba al cancan giurisprudenziale iniziato lo scorso 10 maggio 2017 con la storica - quanto mediatica - sentenza della Cassazione che ha riscritto i criteri per (non) determinare l'di divorzio, abolendo nella sostanza il vecchio parametro del "tenore di vita" in costanza di matrimonio, id'appello del capoluogo ligure hanno innestato una parziale retromarcia che è andata ad impattare quella rivoluzione copernicana che aveva ridato il sorriso a moltitudini di mariti.Oggi da Genova quel sorriso si smorza e ad esultare sono quelle donne che si sono distinte nel corso del loro matrimonio per avere contribuito alla carriera dei mariti, annullandosi e sacrificandosi per dedicarsi alla ...