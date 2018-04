L' arte di Gian Maria Tosatti sugli edifici abbandonati

P arte da Roma 'Real illusion' - tour dell'illusionista Triggiano : Roma , 26 mar. , askanews, Al via martedì 27 marzo dal Teatro Brancaccio di Roma 'Real illusion' , il tour di uno dei più grandi illusionisti al mondo Gaetano Triggiano . Il nuovo spettacolo teatrale del David Copperfield europeo resterà a Roma anche il 28 e 29 marzo, per poi fare tappa a Torino , Teatro Colosseo, il …

DALLA P arte DI GIANMARIA - In dvd dal 30 marzo : Il mondo del grande jazz italiano, quello del teatro e quello della canzone, tutti gli universi che GIANMARIA ha attraversato in oltre 20 anni di carriera con generosità, disponibilità, passione, ma ...

Pd - Gianni Cuperlo : 'Se Mattarella ci chiede di p arte cipare al governo - no ad Aventino' : Opposizione, opposizione. Un mantra nel Pd disintegrato alle ultime elezioni? Non esattamente. Almeno a sentire uno degli esponenti della minoranza del partito, che all'assemblea aperta del Pd a Roma, ...

Milano. In mostra le c arte di Giancarlo Vigorelli : Sino al 5 maggio 2018, negli spazi espositivi della Biblioteca Sormani, una mostra storico-documentaria racconta la vita e l’attività giornalistica

Al Palap arte nope con Gianni Morandi : le istruzioni per i 50 fortunati : Al Palapartenope con Gianni Morandi . Tutti i cinquanta lettori del Mattino che hanno risposto correttamente , e velocemente, ai quiz promossi sul web hanno ricevuto la mail con le istruzioni per ...

Rimini - p arte alla grande il tour di Gianni Morandi / FOTO : Rimini , 25 febbraio 2018 - Lo hanno aspettato fino quasi all'una di notte , le Cuginissime Azdore Romagnole con tanto di striscione in mano: una folta schiera di donne non proprio giovanissime, che ...

Porzûs - 73 anni fa l’eccidio di 17 partigiani della brigata Osoppo da p arte dei Gap legati al Pci. Tra le vittime il fratello di Pasolini : Quest’anno a Faedis, alla cerimonia per il 73esimo anni versario, di cittadini ce n’erano pochi. l’eccidio delle malghe di Porzûs per il Friuli resta una ferita aperta nonostante la simbolica riappacificazione tra alcuni dei sopravvissuti, don Redento Bello (Candido) e Giov anni Padoan (V anni ). Tra il 7 e il 18 febbraio del 1945, in quello che oggi è il comune di Faedis, 17 partigiani della Osoppo -Friuli (di orientamento cattolico e ...

MARCELLA BELLA/ "Mia madre si è lasciata morire per Gianni" : la cantante rip arte dalla sua Catania (Verissimo) : MARCELLA BELLA a Verissimo racconta della madre : è diventata anoressica a causa dell'ictus di Gianni. Musica: è tornata voglia dei grandi cantautori. I talent: non preparano al successo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:26:00 GMT)

Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia : la gara di solidarietà per la riapertura parte da Artigianato e Palazzo : ... affinché il Museo di Doccia, considerato la più importante testimonianza manifatturiera della porcellana in Italia, torni presto alla luce, per ricordare al mondo da dove ha inizio il made in Italy' ...