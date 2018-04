L’Aquila | domenica 15 aprile la Giornata di Barbara edizione 2018

laprimapagina

: L'Aquila - Domenica 15 aprile la giornata di Barbara 2018, presso l''Auditorium «E. Sericchi» - Agora Magazine - AbruzzoTweets : L'Aquila - Domenica 15 aprile la giornata di Barbara 2018, presso l''Auditorium «E. Sericchi» - Agora Magazine - Martina09235469 : RT @BenjieFede: Ecco i prossimi Instore.. Chi viene a trovarci? ?? ??Venerdì 23 Marzo a MARCIANISE - c.c. Campania ??Sabato 24 Marzo a L’AQUIL… - AbruzzoTweets : Meteo L'Aquila: discreto domenica, piogge lunedì, variabile martedì - 3bmeteo -

(Di lunedì 9 aprile 2018), dalle ore 16 presso l’Auditorium “E. Sericchi”, in via Pescara 4– Anche per il, l’Associazione