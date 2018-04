L' allenatore del Bra «Gol Como irregolare»

L’allenatore del Milan - Gennaro Gattuso - ha rinnovato il contratto fino al 2021 : Gennaro Gattuso, dallo scorso dicembre allenatore del Milan, ha rinnovato il contratto fino al 2021. Significa che Gattuso sarà l’allenatore su cui la società punterà per guidare il “nuovo Milan”, quello su cui la nuova proprietà cinese ha fatto molti The post L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha rinnovato il contratto fino al 2021 appeared first on Il Post.

Daniele Santarelli - morto il papà dell'allenatore/ Lutto in casa Imoco Conegliano : sabato minuto di silenzio : Daniele Santarelli: è morto il papà dell'allenatore dell'Imoco Conegliano. sabato sarà osservato un minuto di silenzio al Pala Verde prima della sfida con Scandicci. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Ginnastica - scandalo abusi sessuali in Argentina : accusato un allenatore della Nazionale. Nuovo caso dopo la bufera USA : Nuovo scandalo abusi sessuali nel mondo della Ginnastica. dopo la nota vicenda che ha travolto gli USA pochi mesi fa, questa volta è l’Argentina a finire nell’occhio del ciclone. La Federazione locale ha riferito al giudice che un allenatore della Nazionale Albiceleste degli anni ’90 ha abusato sessualmente di alcune atlete. Gerardo Werthein, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ha precisato: “Abbiamo conosciuto i ...

Calcio - il fair play che costa la panchina all’allenatore del Portici. Ferma la squadra e la Nocerina pareggia : Il Portici (Serie D) era passato in vantaggio con un’azione originata da un equivoco. Un giocatore del Nocerina a terra, i giocatori si disinteressano della palla e l’attaccante di casa ne approfitta. Di fronte alle proteste la squadra di casa trova una soluzione: l’allenatore Enzo Maiura ordina ai suoi di Fermarsi, consentendo di riportare la partita in parità. (Video da Nocerina Live). Non l’ha presa bene il pubblico ...

Spalletti : “sarò allenatore dell’Inter anche il prossimo anno” : “Rinnovo? Io non sono in scadenza di contratto, oggi si è iniziato a fare il programma per gli Stati Uniti per la tournée, io sarò l’allenatore dell’Inter il prossimo anno”. E’ la precisazione sul futuro del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara valida per la 30esima giornata di campionato contro il Verona. (Int/AdnKronos) L'articolo Spalletti: “sarò allenatore dell’Inter anche il ...

Milan - Mirabelli annuncia l’allenatore della prossima stagione : Il Milan sta attraversando un momento importante e lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Mirabelli annuncia Gattuso come allenatore del futuro, ecco le parole a Pianeta Milan: “Il suo rinnovo? Non ci sono problemi, siamo sotto Pasqua, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo di Gennaro Gattuso. Penso non ci saranno problemi. Rino Gattuso, ve lo dico da tanto tempo, è un ...

Il pareggio va difeso a tutti i costi : il gesto antisportivo dell'allenatore : Durante la sfida di Segunda División spagnola tra Albacete Balompié e Cultural Leonesa l'allenatore della "Cultu", Rubén De la Barrera Fernández, soffia il pallone a un avversario e viene espulso dall'...

Inter - Sabatini annuncia l’addio e l’allenatore della prossima stagione : Le ultime voci sono state confermate, addio imminente tra l’Inter e Walter Sabatini, la conferma arriva direttamente dal diretto Interessato in un’Intervista rilasciata a Sky Sport: “Ne stiamo discutendo, in un clima di totale comprensione reciproca. L’Inter è l’Inter, sarebbe stato bello poter costruire una storia più consistente. Parlo al passato? Non me ne sono reso conto, sono distratto. Fate il vostro lavoro, ...

Basket - serie A2 riecco Pozzecco - è il nuovo allenatore della Fortitudo : BOLOGNA - E' ufficiale: è Gianmarco Pozzecco a sostituire Matteo Boniciolli sulla panchina della Fortitudo e a guidarla fino al termine del campionato di A2, cercando di ottenere sul campo la ...

Allegri - il prototipo dell'allenatore moderno : Non ha la pretesa di essere il migliore del mondo, né di aver inventato qualcosa di nuovo e non è nemmeno l'unico a saper fare tutto ciò, ma in questo momento è semplicemente il più bravo a farlo. ...

Conte prossimo allenatore del PSG - pronto un contratto plurimilionario [CIFRE e DETTAGLI] : La proprietà del PSG è al lavoro per trovare un sostituto di Unai Emery che, come molti dei suoi predecessori, ha fallito l’assalto alla Champions League. L’allenatore spagnolo, che in carriera ha vinto più volte l’Europa League, viene dato in sicuramente in uscita ed è già partito il casting per il nome del nuovo allenatore dei parigini. Secondo quanto scrive il Guardian, Antonio Conte è il favorito numero uno, tanto che il ...