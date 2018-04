L' allarme del Papa | ' Il diavolo non sia un mito o un simbolo | è qualcosa di reale'

Zidane pensa già alla Juventus : il tecnico del Real lancia l'allarme : 'Tutto il mondo pensa che abbiamo già vinto ma invece è proprio ciò a cui noi non dobbiamo pensare. Tutti dicono che sicuro vinceremo. Invece ci sarà da soffrire, ci giochiamo la stagione'. Dunque ...

Esuberi nelle aziende liguri della famiglia Malacalza : sindacato in allarme : Genova - Anche l'impero industriale della famiglia Malacalza deve affrontare la crisi. Dopo la messa in liquidazione dell'azienda di carpenteria Omba di Vicenza con relativa procedura di licenziamento ...

Amaurys Perez / allarme all'Isola dei Famosi 2018 : come sta? La preoccupazione del pubblico : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018 dopo la diretta. Il naufrago portato via dai medici: come sta? Alessia Mancini in lacrime e preoccupata per l'amico(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 23:00:00 GMT)

“La mia salute…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...

allarme alla De Amicis di Modica : esiti negativi dei Vigili del fuoco : I rilievi effettuati attraverso apparecchiature dai Vigili del fuoco non hanno rilevato la presenza di sostanze tossiche oggi alla scuola De Amicis

Corea del Nord - nuovo allarme dal Giappone Video : Tra meno di un mese, esattamente il 27 aprile, il dittatore NordCoreano Kim Jong-un incontrera' il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, in quello che sara' il terzo summit della storia tra i due Paesi. Tutto sembra spingere verso la distensione al 38° parallelo e, più in generale, nell'intera area, soprattutto dopo la visita di Kim in Cina [Video] e la conferma di un incontro con Donald Trump ancora da fissare. Eppure c'è chi non si fida ...

Salame di cioccolato con piccoli pezzi di gomma - Ministero della Salute lancia l’allarme : Il provvedimento pubblicato sul sito del Ministero della Salute: è possibile la presenza di piccoli frammenti di gomma in un lotto di Salame di cioccolato a marchio Bocon.Continua a leggere

allarme Ministero della Salute. Decò richiama gelato al tiramisù : rischio per celiaci : Richiamo per rischio presenza allergeni nel gelato in vaschetta al tiramisù del marchio Decò. Glutine non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

Il grido d'allarme dei sindaci della valle Strona : "Anche la nostra strada ha bisogno lavori urgenti" : Due milioni di euro. E' la somma occorrente per un primo, indispensabile, intervento per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada e di versante della montagna a rischio frane in valle Strona. ...

“Le foto del profilo…”. allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

Antartide - l’allarme degli esperti : “Il ghiaccio subacqueo si scioglie più del previsto” : Antartide, l’allarme degli esperti: “Il ghiaccio subacqueo si scioglie più del previsto” Finora la situazione del Continente Bianco era considerata “relativamente stabile”, ma presto potrebbe superare la Groenlandia come principale fonte di innalzamento del livello dei mari Continua a leggere

Roma : Rubano bici del bike sharing ma allarme blocca le ruote : Roma – Due cittadini marocchini, di 27 e 35 anni, irregolari in Italia e con precedenti sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Le accuse sono di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri sera, i malviventi hanno manomesso il dispositivo di sicurezza di una bicicletta del noleggio bike sharing. E si sono allontanati in sella alla stessa lungo ...

Furti in negozi a Comiso - allarme dell'Ascom : L'Ascom di Comiso interviene dopo due nuovi Furti registrati ai danni di due esercizi commerciali del centro, chiesti maggiori controlli

Roma - allarme a via del Corso - tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...