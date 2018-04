L' action RPG Ashen si mostra in due video gameplay al PAX East

Un trailer ci presenta l'action RPG in 2D Dark Devotion : L'editore DotEmu ha recentemente creato una nuova divisione della loro compagnia chiamata The Arcade Crew che si occupa di pubblicare giochi indie di ispirazione retrò. Il primo titolo che hanno annunciato è stato uno sparatutto ispirato a Contra intitolato Blazing Chrome, mentre oggi il publisher ha rivelato il secondo gioco che porteranno su PC e console quest'anno, stiamo parlando di Dark Devotion, un action-RPG 2D metodico e macabro.Come ...

Annunciata la data di uscita di Warhammer 40.000 : Inquisitor - Martyr - action RPG dall'universo del gioco di Games Workshop : Neocore e Bigben Interactive hanno annunciato la data d'uscita di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, il primo action RPG ambientato nell'universo del wargame realizzato da Games Workshop. Il gioco sarà disponibile a partire dall'11 maggio 2018 su PC, Xbox One e PS4.In Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr il giocatore è un Inquisitore nel settore Caligari, una regione infestata da eretici, mutanti, Xenos traditori e demoni degli Dei del ...

The Swords of Ditto : l'action RPG arriverà in aprile per PS4 e PC : The Swords of Ditto è un action RPG sviluppato da One Bit Beyond, e ora sappiamo finalmente che verrà lanciato sul mercato, in formato digitale, il 24 aprile per PC e PlayStation 4, riporta Gematsu.In The Swords of Ditto vivremo un'avventura unica per ogni eroe della leggenda sull'incessante lotta contro il malvagio Mormo. Il gioco offre un mondo immaginario denso di pericoli, meccaniche co-op, battaglie epiche e una vasto numero di ...

Svelata la finestra di lancio per l'action RPG Moonlighter : l'action RPG di Merge Games, Moonlighter, già visto in azione in un gameplay trailer tempo fa, ha ricevuto una finestra di lancio: il gioco arriverà in versione digitale nel mese di maggio su PS4, Xbox One, PC e Switch.Moonlighter, è un gioco di ruolo d'azione che ci vedrà vestire i panni di Will, un negoziante che sogna di diventare un eroe e che dovrà gestire il denaro ottenuto uccidendo i mostri nei dungeon vicini a casa sua per poter ...

L'action RPG Ghost of a Tale ha una data di uscita : Lionel 'Seith' Gallat, ha annunciato che Ghost of a Tale sarà distribuito a partire dal mese di marzo su GOG, Steam e Humble Bundle. In occasione dell'annuncio, il suo creatore ha anche rilasciato un nuovo set di immagini visibili più in basso che mostrano i miglioramenti apportati al comparto grafico rispetto alle build presentate in passato.La storia di Ghost of a Tale avrà una durata toTale di circa 15-20 ore e, impersonando il topolino e ...