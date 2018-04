La scienza delle flatulenze : Uccelli e bradipi non le fanno, per altri animali sono invece l'unica sorprendente possibilità di salvezza, racconta un nuovo libro The post La scienza delle flatulenze appeared first on Il Post.

Foligno - Festa scienza e Filosofia - da fabbrica delle idee a riciclopedia : ... durante i quali sono stati creati veri e propri progetti che gli stessi ragazzi presenteranno il prossimo mese di aprile in occasione di Festa di Scienza e Filosofia. Sono molto soddisfatto del ...

Cinema : Neurofiction - festival delle sfide della scienza : Ogni film introdurrà un tema caldo della scienza: dai trapianti di testa ai pericoli dei robot troppo Intelligenti, dalle manipolazioni della mente alle possibilità di prevedere il crimine. Tra i ...

Il senso delle donne per la scienza : Anche Cédric Villani, il matematico del governo Macron, ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Foundation L’Oréal e dall’Unesco che si chiama Male Champions for Women in Science, in cui si invitano gli uomini non solo a non mettere i bastoni tra le ruote alle donne scienziate, ma ad incoraggiarle e aiutarle. È solo l’ultimo capitolo di una lunga (e bella) storia in cui, nel corso di vent’anni sono stati assegnati ...

Dalla scienza delle misure un aiuto per combattere l’Alzheimer : Diagnosi precoce e monitoraggio costante del decorso dell’Alzheimer da un semplice prelievo di sangue. Questo vuole essere il contributo dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) al progetto europeo NeuroMET, che riunisce istituti di metrologia, università e centri ospedalieri con l’obiettivo di migliorare le tecniche di analisi per ottenere diagnosi precoci e meno invasive delle malattie neurodegenerative. Per sapere se un paziente ...

Ricerca - da scienza delle misure un aiuto per diagnosi Alzheimer : Roma, 21 mar. , askanews, diagnosi precoce e monitoraggio costante del decorso dell'Alzheimer da un semplice prelievo di sangue. Questo vuole essere il contributo dell'Istituto Nazionale di Ricerca ...

Ricerca : venerdì la giornata internazionale dedicata alla scienza delle staminali : Roma, 12 mar 17:44 - , Agenzia Nova, - venerdì 16 marzo si terrà la decima edizione dell'Unistem day, l'appuntamento europeo di divulgazione della Ricerca sulle cellule staminali... , Ren,

Ecco le attitudini e le opinioni delle persone sulla scienza svelate dall’ultimo sondaggio globale : Nel mondo la gente ha opinioni contrastanti per quanto riguarda la scienza, secondo un nuovo sondaggio commissionato da 3M. Ecco i principali risultati. Un piccolo ma accanito gruppo di persone non è sicuro che la scienza abbia qualche impatto sulle loro vite quotidiane e sono scettiche sulle affermazioni scientifiche di base. Poi ci sono molte persone che sono ottimiste per quanto riguarda la scienza e che credono che una serie di problemi – ...

scienza - tre nuovi figli delle stelle a caccia di scoperte e pianeti vivi : SAN CASCIANO - Brillano nel cielo della Toscana i sogni e i talenti dell'astrofisica italiana. Si chiamano Lorenzo Betti, Alfredo Biagini e Giacomo Belli e sono i nuovi 'figli delle stelle' dell'...

La strage di Latina e la coscienza sporca delle istituzioni : Con la pistola d'ordinanza, Luigi Capasso ha ucciso le figlie e ferito la moglie Antonietta. In un Paese che non tutela le donne e se ne lava le mani

Elezioni - Lorenzin : “Se vinco farò ministero della Famiglia. Raggi? Si occupi delle voragini a Roma e non della scienza” : “Se sarò io a vincere le Elezioni farò un grande ministero della Famiglia, del Benessere e della Salute delle persone. E ci metto dentro anche la lotta alla droga“. Lo annuncia a Faccia a Faccia (La7) Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera. Lorenzin ammette gli errori commessi nella campagna per il Fertility Day, poi difende la legge sui vaccini, dando una stoccata ...

'scienza - Ambiente e Incoscienza' al Teatro delle Muse di Terruggia : ... considerando la vita di ciò che accompagna la nostra quotidianità 'dalla culla alla tomba', evidenziando auspicabili soluzioni derivanti dal passaggio dall'economia lineare a quella circolare. ...

Donne & scienza : Silvia Piranomonte - la ricercatrice che da precaria contribuì alla scoperta delle onde gravitazionali : In occasione della Giornata Internazionale per le Donne e le ragazze nella Scienza, indetta dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che si celebra ogni 11 febbraio, abbiamo voluto raccogliere le storie, la carriera, i sogni, le difficoltà e le vittorie di Donne che della Scienza hanno fatto la loro scelta lavorativa, raggiungendo obbiettivi e traguardi di tutto rispetto. Tra queste c’è Silvia Piranomonte. Chi non ricorda il clamore ...

Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza : ecco cos’è : Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza: ecco cos’è L’11 febbraio si celebra l’evento internazionale indetto nel 2015 dalle Nazioni Unite. L’obiettivo è superare gli stereotipi di genere ancora presenti nell’accesso e nei percorsi di carriera delle discipline scientifiche. Anche in Italia diverse ...