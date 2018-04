La Rustica calcio Prom | Croce duro con l’arbitro

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma – Lo Sporting Genzano si è imposto con un rotondo 4-0 sul campo del Laal termine di una gara molto ben giocata dai castellani. Ma sicuramente condizionata dall’inesistente rigore dello 0-1 per un “fallo” del classe 2000 Lauri. Schierato da centrale difensivo per l’assenza perdurante di Di Ruzza e per quella dello squalificato Cicinelli, oltre a quella di capitan Luca Spinetti e di Giglioni da metà campo in su. “Avevamo iniziato bene, poi è arrivato l’episodio del rigore che indubbiamente ci ha condizionato – spiega Daniele Massella, esterno offensivo classe 1998 –. E contro una squadra forte come lo Sporting Genzano, che ha dimostrato tutta la sua qualità, la strada si è fatta in salita anche perché pure stavolta abbiamo dovuto fare i conti con alcune assenze importanti”. La classifica non ha subito particolari cambiamenti. Anche se il Laha una ...