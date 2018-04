La Roma cerca un retro-sponsor | vicino l’accordo con Hyundai

Torino-Inter 0-0 La Diretta Spalletti cerca il sorpasso sulla Roma : La sfida tra Torino ed Inter apre il programma domenicale di Serie A alle ore 12.30: i granata sembrano avere superato il momento di crisi con due larghe vittorie consecutive a Cagliari prima ed in ...

La 'rievocazione nazista' di Cologno : il Comune cerca di far marcia indietro. ContRomanifestazione : E' polemica a Cologno Monzese per la rievocazione storica organizzata il 21 e 22 aprile , in vista della festa della Liberazione, a Villa Casati che contiene un esplicito richiamo all'esercito nazista ...

Barcellona-Roma 0-0 LIVE - i giallorossi cercano l’impresa : super Liverpool contro il City [FOTO] : Barcellona-Roma LIVE – Dopo la brutta sconfitta della Juventus nella partita di ieri contro il Real Madrid, le speranze di qualificazione per le squadre italiane sono tutte nelle mani della Roma, partita difficilissima contro il Barcellona. Le chance di passaggio del turno passano dalla partita di oggi, la squadra di Di Francesco deve provare a limitare i danni e poi giocarsi tutto nella gara di ritorno. La Roma proverà a giocare con ...

Riviera Romagnola - lavoratori cercasi : c’è urgente bisogno di camerieri - cuochi e segretarie : In totale servono almeno 230 persone nelle cinque località più importanti: "Basta che siano preparati e motivati".Continua a leggere

Roma - narcotrafficante ricercato negli Usa arrestato al Colosseo : lavorava come guida turistica : arrestato dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Roma nei pressi del Colosseo un ricercato in fuga da due anni perché ritenuto al vertice di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio negli Stati Uniti.Lo spaccio, la ricerca e l'arrestoPer la Corte distrettuale della Pennsylvania un 30enne Romano residente a Phoenix gestiva un traffico ingente di marijuana provenienti dal Messico e che veniva smerciata negli Stati Uniti. Dopo ...

Roma - tunisino ricercato "Non sono un terrorista - vi denuncio!"/ Video Chi l’ha visto - vendetta contro di lui? : Roma, tunisino ricercato "Non sono un terrorista, vi denuncio!": il 41enne Atef Mathlouthi rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:59:00 GMT)

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

Minaccia terrorismo a Roma - un ricercato : 13.05 I carabinieri da ieri sono sulle tracce di un tunisino di 41 anni che, secondo una lettera anonima arrivata all'ambasciata a Tunisi,avrebbe manifestato l' intento di compiere attentati a Roma. L'uomo,che in passato è stato più volte arrestato a Palermo per spaccio di droga, avrebbe espresso l'intenzione di colpire bar,siti turistici, centri commerciali. Sono in corso accertamenti. Non si sa se lo spacciatore si sia radicalizzato o se ...

