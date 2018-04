La risposta del comandante della polizia municipale

Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis alla figlia : «Andiamo da Gucci?». La risposta di Adele scatena la polemica : Un video pubblicato da Sonia Bruganelli in un sabato mattina di sole ha scatenato la polemica sull'account Instagram della moglie di Paolo Bonolis. Protagonista è la figlia della...

Guardiola-Raiola - alta tensione : la risposta piccata del tecnico : alta tensione tra Guardiola e Raiola, il procuratore aveva definito “un cane” l’allenatore, adesso il tecnico ha risposto in maniera piccata. “Due mesi fa Raiola mi ha offerto Pogba e Mkhitaryan”, la rivelazione in conferenza stampa. “Lui deve proteggere i suoi giocatori e deve sapere che non può portarli da uno come me, che sono un cane. E poi lui deve rispettare i cani. Non capisco perché sono un cane, un ...

Calcio amarcord - Botta e risposta sotto la Lanterna : rivivi Sampdoria-Genoa 2-2 del 1992 : Le due squadre con la testa agli impegni europei danno comunque vita a un derby ricco di occasioni e gol, ma alla fine un vincitore non c'è

Il ruolo della Svizzera nella risposta europea : I reportage della CNN su detenuti africani venduti nei mercati libici degli schiavi, diffusi alla fine dello scorso anno, hanno infatti provocato un'ondata di shock in tutto il mondo e spinto l'...

“BOTULINO AL CERVELLO” - CLAUDIO BAGLIONI QUERELA ANTONIO RICCI/ La precedente risposta del cantante : CLAUDIO BAGLIONI QUERELA ANTONIO RICCI. “BOTULINO al CERVELLO”, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Lo scontro tra il cantante e il patron di Striscia la Notizia finisce in tribunale(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:36:00 GMT)

Ordine del giorno del consigliere Marco Gasperi - M5S - per ridurre i tempi di accesso agli atti e di risposta alle interrogazioni scritte : ...comunale di avere accesso agli atti dell'amministrazione in tempi rapidi e ricevere prima possibile le risposte ai propri interrogativi per riuscire a svolgere al meglio la propria attività politica".

La risposta della Cina a Trump : dazi su 120 prodotti Usa : Gli equilibri della bilancia commerciale USA - Cina continuano ad essere messi in discussione dai repentini botta risposta fra due leader che non sempre, in virtù di dimostrazione di forza, considerano l’impatto economico complessivo delle proprie scelte all’interno dei propri Paesi. Ieri la Cina ha aumentato i dazi del 15-25% sulle importazioni di 128 prodotti made in USA, risposta non solo ai dazi su alluminio e acciaio imposti da Trump, ma ...

“Mi sposi?”. La risposta - per niente scontata - di Silvia Provvedi. Tutti parlano del matrimonio con Corona - ma la cantante si svela a Mattino 5 e racconta il retroscena : ”Cosa ho detto a Fabrizio…” : Fabrizio Corona, appena uscito dal carcere, ha chiesto la mano di Silvia Provvedi, 25 anni, cantante insieme alla gemella Giulia, del duo ”Le Donatella”. A rivelarlo, la scorsa settimana, era stata la stessa Silvia in una intervista al settimanale In Famiglia: ”Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito ‘sì’. Ho avvertito il senso di solitudine, ora voglio riprendere in mano la mia ...

La risposta della Cina ai dazi decisi da Trump : Il governo cinese ha annunciato l'imposizione di tariffe su 128 categorie di prodotti importati dagli Stati Uniti: è il nuovo sviluppo della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti The post La risposta della Cina ai dazi decisi da Trump appeared first on Il Post.

Una risposta vale un biglietto : con Il Mattino al concerto delle Vibrazioni : Si intitola 'V' perchè è il quinto album di inediti, ma, soprattutto da quando è iniziato il tour partito con successo il 16 marzo dal New Age di Roncade , Tv, , Le Vibrazioni quel titolo lo declinano ...