La RAI | la Sicilia | il territorio | la primavera dell' Orchestra Multietnica di Arezzo

La bella siciliana Manuela Ventura torna su RAIUno nella terza edizione di “Questo nostro amore 80” : Da Domenica 1 Aprile 2018 torna su Rai1 torna l’attesissima terza edizione della fiction “Questo nostro amore 80”,regia di Isabella Leoni, con protagonista Manuela Ventura, ancora una volta nei panni di Teresa Strano. Dodici episodi in sei puntate. La ricordiamo sin dal debutto della prima serie la signora Strano, moglie-madre siciliana emigrata a Torino negli anni del boom del Belpaese. E’ la signora della porta accanto Teresa che si ...

Scrisse "un terrone in meno" su Facebook per la morte di un siciliano : opeRAIo torinese condannato : Un operaio di 42 anni di Settimo torinese ha patteggiato una condanna a 1000 euro oltre spese processuali a Siracusa per aver scritto su Facebook , con un falso profilo, "Sono felicissimo un terrone in meno da mantenere" riferendosi alla morte di Stefano Pulvirenti, 17 anni, siracusano, deceduto in un incidente stradale dopo 23 giorni di agonia nel novembre 2015. "Quando vedo queste immagini - aveva ancora scritto l'operaio - e so che nella ...

LA MOSSA DEL CAVALLO - ANDREA CAMILLERI/ Su RAI1 il western siciliano : dimenticatevi di Montalbano! : La MOSSA del CAVALLO, il giallo di ANDREA CAMILLERI: su Raiuno il western alla siciliana che racconta i mali d'Italia. Le ultime notizie sul romanzo storico in tv il 26 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:54:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : corruzione - 8 arresti in Sicilia. Anche sindaco di Acireale - 23 febbRAIo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: l'Europa è spaventata per il rischio delle elezioni italiane. Irricevibile il ricorso di Milano contro Amsterdam.

Sanità : 23 febbRAIo sciopero infermieri a Roma - dalla Sicilia pronti bus e manifestazioni locali : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Partiranno da tutte le province della Sicilia per partecipare numerosi allo sciopero nazionale di venerdì 23 febbraio, a Roma, indetto dal sindacato degli infermieri, il Nursind, per protestare contro la bozza del contratto collettivo del comparto Sanità. Una proposta

M5S : Di Battista in Sicilia il 21 febbRAIo : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Il portavoce del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista sarà in Sicilia con il suo tour 'Il futuro in programma', partito il 1 febbraio e con il quale girerà l'Italia in camper fino al 2 marzo. Il deputato romano sarà il 21 febbraio, alle 12, in piazza Cairoli a Mes

Immaturi - La Serie/ Anticipazioni 16 febbRAIo 2018 : gita in Sicilia per i protagonisti : Immaturi - La Serie, Anticipazioni del 16 febbraio 2018, su Canale 5: i protagonisti andranno in gita in Sicilia e, per tutti loro, scatterà la passione.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:55:00 GMT)

Melaverde - anticipazioni 11 febbRAIo 2018 : i servizi di oggi - dalla Sicilia alla Valsaviore - info streaming : COME E DOVE VEDERE LA REPLICA streaming " Melaverde , con la nuova puntata di oggi 11 febbraio 2018 potrà essere seguita in 'diretta' streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l'app ...

Sicilia : stipendi Ars - intesa quasi raggiunta - prossimo incontro 14 febbRAIo (2) : (AdnKronos) - "Quello che abbiamo ottenuto durante la trattativa è un bel risultato - sottolinea Assenza - perché se non avessimo reintrodotto i tetti scaduti a fine anno, l’aggravio per le casse dell’Ars sarebbe stato di 920mila euro solo per il 2018. Inoltre, abbiamo ribadito la previsione di lasc

Sicilia : stipendi Ars - intesa quasi raggiunta - prossimo incontro 14 febbRAIo : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Le sette sigle sindacali hanno chiesto tempo per approfondire la proposta presentata dall'Ufficio di presidenza dell'Ars e il prossimo incontro è stato fissato per il 14 febbraio. La proposta prevede il ripristino "per il prossimo triennio, 2018-2020, dei tagli e dei te

Sicilia : stipendi lavoratori Asu a rischio - Fp Cgil 'Senza risposte in piazza il 15 febbRAIo' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Oltre cinquemila lavoratori impegnati in attività socialmente utili (Asu) rischiano di restare senza retribuzione. A lanciare l'allarme è la Fp Cgil Sicilia che, in assenza di risposte, annuncia per giovedì 15 febbraio una manifestazione regionale davanti alla sede del