La prova del cuoco – Puntata del 9 aprile 2018 – Le ricette di oggi

Nadia Toffa salta la puntata delle Iene : « prova ta dalle cure» : «Stasera non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene , perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’, quindi mi tocca salta re la puntata ». La battaglia di Nadia Toffa continua. O meglio, stando a quanto dichiarato da lei stessa due mesi fa, il peggio dovrebbe essere passato, ma probabilmente i medici voglio essere sicuri che la malattia che ha colpito la presentatrice non si ripresenti. «Dopo ...

Nadia Toffa su Twitter ' prova ta dalle cure - salto la puntata delle Iene' : Nadia Toffa ha bisogno di riposo, per questa domenica deve rinunciare alla conduzione delle Iene . L'annuncio arriva via Twitter . È proprio lei a comunicarlo, due mesi dopo aver annunciato davanti ...

Nadia Toffa su Twitter ' prova ta dalle cure - salto la puntata delle Iene' - People - Spettacoli : Nadia Toffa ha bisogno di riposo, per questa domenica deve rinunciare alla conduzione delle Iene . L'annuncio arriva via Twitter . È proprio lei a comunicarlo, due mesi dopo aver annunciato davanti ...

Nadia Toffa sta male e salta le Iene : «Ho fatto delle cure che mi hanno prova ta» : L'assenza di Nadia Toffa , che stasera non conduce Le Iene come ogni domenica, ha da subito spaventato i fan memori della sua recente battaglia contro il cancro. Con un tweet e un post su Facebook, ...

Isola dei famosi - allora è tutto vero : 'Sì - una fidanzatissima ci ha prova to e...'. Sesso - la bomba prima della finale : Sul finire dell' Isola dei famosi emergono dettagli piccanti dall'Honduras. Marco Ferri , ex naufrago eliminato e ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , ha confermato quanto si sussurrava sul suo ...

Vettel vince anche in Bahrain - prova del nove in Cina : Due gare, due vittorie. Sebastian Vettel vola a punteggio pieno in classifica. La Ferrari 2018 risponde bene. Peccato solo per l’errore