La primavera alle porte di Milano ha il profumo dei tulipani | riapre il campo che conta

Dalla cartapesta ai garofani : ad Acireale sboccia la primavera dei carri allegorici : 1/6 ...

primavera - consigli per le allergie respiratorie ai pollini : Questo post è a cura di Stefano Calabro, Direttore S.C. Pneumologia presso il Presidio Ospedaliero di Rete Bassano del GrappaCon la Primavera inizia la bella stagione, ma si ripropone anche il tema delle pollinosi, delle allergie respiratorie. Con il termine pollinosi si raggruppano manifestazioni cliniche determinate dal contatto delle mucose di un paziente allergico con pollini di alberi o erbe verso cui è sensibilizzato.La ...

Dalle passerelle al food - la primavera è all'insegna del 'flower power' : Se però, in base a quanto riportato dal 'Daily Mail', motivi floreali e petali multicolor popolavano il mondo del fashion già qualche anno fa, affascinando anche i maschietti hipster che con ...

Inter primavera - Vecchi : 'In quattro anni vinte 5 finali su 6 giocate. Grande staff e alle spalle una società che...' : Intervistato da Sky Sport , il tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, esprime la propria soddisfazione per il successo al Torneo di Viareggio. 'Questa partita l'ha vinta il gruppo; era difficilissima perché avevamo di ...

Dolce Pasqua in Val Pusteria : primavera e piste da sci - caccia alle uova - escursioni e relax nella natura : I profumi della primavera inebriano le vette dolomitiche, accompagnando gli escursionisti lungo i sentieri e i boschi che decorano le cime alpine. Le giornate di sole si allungano, lasciando scintillare praterie e masi ad alta quota. I bambini non vedono l’ora di lanciarsi nella grande caccia delle uova, alla ricerca del tesoro che il coniglietto ha nascosto durante la notte. Negli alberghi della catena altoatesina Falkensteiner, in Val ...

Felipe Anderson-show in allenamento : cinque gol alla primavera : Il centrocampista, dopo le incomprensioni con Inzaghi, è tornato di nuovo in forma e lo sta dimostrando di nuovo sul campo

Alle giornate FAI di primavera "Gli anni di Calice di Sandro Barbagallo" : Tra Finale e Calice, i gli artisti approdavano come in un'isola felice in cui non dovevano dimostrare niente a nessuno e semmai le loro 'rivoluzioni' le avevano fatte a tempo debito , come Nangeroni, ...

S'inaugura la primavera C'è festa alle Albere : Saranno organizzati spettacoli di danza, feste per bambini e cake designer che verranno ospitati da In-con-tro , nei pressi del parco di quartiere, . Vicino a questa attività Dolcemente Marzari ...

Sicilia - domenica alle Grotte della Gurfa le celebrazioni per l’arrivo della primavera : Equinozio di primavera da trascorrere al complesso rupestre Gurfa e poter osservare, a mezzogiorno, il suggestivo raggio di luce che colpisce la fossa centrale del pavimento dell’ambiente a Thòlos: segno visibile dell’uso rituale e calendariale dell’ambiente campaniforme. La manifestazione che si svolgerà ad Alia nel complesso rupestre della Gurfa domenica 25 Marzo 2018 è organizzata da BCSicilia, dal Comune di Alia, dall’Associazione Rabat e ...

Maltempo Sardegna : inizio primavera con la neve [GALLERY] : 1/5 ...

Allerta Meteo - forte maltempo e “Bomba di Neve” al Sud dopo l’Equinozio di primavera : ecco le mappe del CNR [GALLERY] : 1/31 ...

Allerta Meteo - forte maltempo e un po’ di freddo dopo l’Equinozio di primavera : “Bomba di Neve” al Sud tra Giovedì 22 e Venerdì 23 : 1/17 ...

Allerta Meteo - dopo l’Equinozio di primavera inizia il colpo di coda dell’Inverno : attenzione alla “Bomba di Neve” in arrivo al Sud tra Giovedì 22 e Venerdì 23 : Allerta Meteo – Subito dopo l’Equinozio di Primavera, inizia sull’Italia il colpo di coda dell’Inverno ampiamente previsto da tutti i bollettini. A caratterizzare quest’episodio non sarà il gelo, bensì il forte maltempo. Su MeteoWeb ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, focalizzando l’attenzione sull’entità delle precipitazioni (molto abbondanti) rispetto all’intensità del freddo (che non sarà ...

Allerta Meteo - ciclone sulla Sardegna durante l’Equinozio di primavera : il vento raggiunge i 128km/h a Capo Carbonara : 1/14 ...