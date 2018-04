' La porta è come una donna | va penetrata' Bufera su Ferrero | presidente della Samp

Allart - come pesare meno su ambiente e portafogli. Il video della finestra perfetta : Allart, Studio Partner Finstral è specializzato nella vendita e distribuzione di porte e finestre e ci guida nel mondo del risparmio energetico . Poche semplici regole da adottare, dalla scelta dell'infisso alla posa in opera certificata, per una scelta responsabile per la nostra casa e per l'ambiente in cui ...

ALLART - come pesare meno sull'ambiente e il portafogli : il video della tua finestra perfetta : ALLART, Studio Partner Finstral è specializzato nella vendita e distribuzione di porte e finestre e ci guida nel mondo del risparmio energetico . Poche semplici regole da adottare, dalla scelta dell'infisso alla posa in opera certificata, per una scelta responsabile per la nostra casa e per l'ambiente in cui ...

Di Maio la smetta di comportarsi come se avesse vinto le elezioni : Pensiero della domenica guardando Genova dall'alto. Gli italiani che sono andati a votare si aspettano dalla politica risposte chiare su tanti problemi: occupazione, sicurezza, immigrazione, sviluppo. I partiti devono dire chiaramente se sono in grado di dare queste risposte. Quindi:- Di Maio la smetta di comportarsi come se avesse vinto le elezioni. È arrivato secondo. Oggi deve dire se il Movimento 5 Stelle è disposto a scendere ...

Lo show di Ferrero in tv : "La porta è come la donna : va penetrata" : In una ulterore intervista, Ferrero poi precisa: ' La porta va penetrata non dicussa? È un messaggio per tutti i calciatori del mondo. Chi è pagato per fare gol deve tirare. Nel calcio si vince solo ...

Come devono essere i sacchetti bio portati da casa? E chi li controlla? : Marcia indietro sui sacchetti biodegradabili dei supermercati protagonisti a inizio anno di una bufera: non è obbligatorio acquistarli nel reparto ortofrutta, ma si possono anche portare da casa. A patto che “siano idonei a preservare la merce”. E l’esercizio commerciale non può “vietare tale facoltà”. E’ il parere del Consiglio di Stato che rivede parzialmente la legge in vigore dal ...

Come capire il cervello guardando le api : ecco cosa rivelano sul comportamento umano : Pensare alle api in una colonia Come ai neuroni in un cervello può aiutare alla comprensione dei meccanismi alla base del comportamento umano. A rivelarlo uno studio dell’Università di Sheffield in collaborazione con l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Istc-Cnr), pubblicato su Scientific Reports. “Uno sciame di api può essere considerato un super-organismo composto da migliaia di insetti ...

“Mi tradisci - maledetto”. Quella storia di corna finita malissimo. Tutta colpa di quell’errore - per niente da poco - che ha portato alla luce l’amore tra il bel professore e la sua provocante alunna. Ecco come sono stati scoperti (una leggerezza imperdonabile) : Le corna, nel bene e nel male, sono un fenomeno con il quale ci si trova a fare i conti dai tempi dei tempi, a volte rimaste segrete anche per Tutta la vita e in altri casi scoperte di colpo, scatenando scenate infinite, liti feroci e rotture quasi sempre inevitabili. In tempi come questi, dove i social sono all’ordine del giorno, l’attenzione di mariti e mogli poco fedeli dovrebbero però essere moltiplicate, considerando ...

“Come ha potuto!?”. Era suo figlio : aveva 7 anni. Una separazione difficile - la paura che le portassero via il suo bambino l’hanno devastata poi l’atrocità : “Nulla può giustificarla” : Una madre può misurare l’amore che nutri nei riguardi del proprio bambino? Quanto sarebbe disposta a fare pur di salvarlo da una sorte che ritiene dannosa? Chiunque risponderebbe che metterebbe a repentaglio la propria vita, ma mai quella del piccolo che ha tenuto dentro per nove mesi. Eppure Lesely Speed una donna di 44 anni di Rushbury, nel Regno Unito è riuscita nell’esatto contrario. Archie Spriggs il figlio di soli 7 anni è morto e ...

Il browser Vivaldi supporta DuckDuckGo come motore di ricerca : Vivaldi, noto browser alternativo a Chrome e Firefox, ora supporta DuckDuckGo come motore di ricerca nella navigazione anonima. Download ultimo aggiornamento Vivaldi Preoccupati della privacy? Usate Vivaldi browser per fare ricerche completamente anonime Vivaldi è un browser freeware nata dall’EX CEO di Opera, Jon Stephenson von Tetzchner, che si sta facendo spazio prepotentemente tra i […]

Serie C : 'paura di vincere' - come mancare gli appuntamenti più importanti : Senza voler scomodare a tutti i costi esperti e psicologi del settore, esiste un fenomeno caratteristico del mondo degli sportivi, soprattutto in campo agonistico, che si chiama Nikefobia. Il termine significa 'paura di vincere' e deriva dal greco 'nike' (vittoria) e 'phobos' (paura). Tale fobia si manifesta quando gli atleti mancano sistematicamente gli appuntamenti più importanti, quelli per intenderci che fanno raggiungere gli obbiettivi, ...

Amelia : 'Alisson vale come un attaccante - ti porta 15 punti all'anno' : L'ex giallorosso ne ha parlato a RMC Sport: Il Real Madrid è interessato ad Alisson… 'Quando hai giocatori di questo livello, è normale che i grandi club puntino su di loro. Sono 3 anni che lo ...

Come giocare online con i vecchi videogiochi portatili Gig Tiger : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel corso degli anni l’Internet Archive è diventato famoso non solo Come luogo della memoria digitale collettiva (attraverso la sua Wayback Machine è possibile risalire alle versioni ancestrali di pagine web attuali o morte e sepolte), ma anche Come sterminato deposito di software e videogiochi dei decenni passati, dove trovare e rivivere titoli altrimenti estinti da tempo. L’ultimo regalo del portale è la ...

Bolletta che non arriva : come comportarsi : Che fare quando non arriva la Bolletta cartacea? Oggi il servizio di consegna della corrispondenza (in regime di liberalizzazione) può …