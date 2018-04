La ' ndrangheta torna a colpire | una bomba esplode in Calabria | ucciso un 42enne

“C’è un morto”. Autobomba choc : “È ‘ndrangheta”. Torna la paura delle stragi mafiose in Italia : hanno scelto di colpire in un modo terribile. Dove si è verificata la tragedia e chi era la vittima : Torna la paura delle stragi a stampo mafioso in Italia. Un’Autobomba causa un morto e un ferito grave. È successo a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, paese al centro di numerose inchieste della procura antimafia. E proprio la Dda di Catanzaro ha avviato le indagini: “Le cosche stanno alzando il livello”, è il commento degli inquirenti. A morire nell’esplosione, un uomo di 42 anni, Matteo Vinci. Era lui alla ...

‘ndrangheta - torna in libertà ex senatore Antonio Caridi : era stato arrestato nel 2016 : L’ex senatore Antonio Caridi, eletto nel 2013 con il Popolo delle libertà e successivamente transitato in Gal, è tornato in libertà. La decisione è stata adottata dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria dopo che la Cassazione aveva per due volte rinviato la posizione dell’ex parlamentare in ordine all’esigenza di custodia cautelare per avere fatto parte di una cupola politico – affaristico-mafiosa che dominerebbe la vita economica e ...