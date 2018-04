La mossa sul Rosatellum per uscire dall' impasse

“Mi sento in colpa”. Morte Fabrizio Frizzi - la vip si confessa. Sono ore difficili per tutti - ma lei ha un motivo in più per stare male. Ha sullo stomaco quel peso che proprio non riesce a sopportare e ora - commossa - se ne libera : Fabrizio Frizzi è morto a 60 anni (compiuti a febbraio) per un’emorragia cerebrale. Il mondo della televisione italiana – anche se in realtà l’Italia tutta – è sconvolto di fronte a quella perdita terrificante. Fabrizio Frizzi aveva avuto un malore a ottobre, mentre registrava una puntata de L’eredità e, per alcune settimane, era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Poi, a dicembre, era tornato alla conduzione del programma dopo ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sull'ultima mossa letale : perché Di Maio ha paura della sua trappola : L'idea di un 'tavolo tra tutti i leader dei partiti' per Luigi Di Maio puzzava di trappola a distanza di chilometri. Sulla carta la proposta di Silvio Berlusconi aveva tutte le buone intenzioni ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sulla mossa disperata : 'Un governo con Salvini e il Pd' : Il clima all'interno di Forza Italia sembra quello di un fortino circondato e pronto a cadere sotto i colpi dei nemici. Dopo l'inciampo del voto il 4 marzo, Silvio Berlusconi e buona parte dei ...

'Se Salvini fallisce - ci resta da fare solo una cosa'. La Russa - la mossa estrema sul governo : Ignazio La Russa prova a fare il pompiere sui retroscena che descrivono i leader del centrodestra ai ferri corti dopo il 4 marzo. Anzi si lancia anche in una spinta di ottimismo, ribadendo l'...

La stangata sulle famiglie italiane dopo la mossa di Trump : cosa succederà ai prezzi dei prodotti di largo consumo : E' guerra sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Una misura definita dal ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 marzo : Ri-Renzusconi – I due sconfitti trafficano per un esecutivo Giorgetti o MaroniLa mossa disperata di Renzi&B : Il “film” dei perdenti: le trame nazarene di B. e Matteo (Renzi) Lo schema dell’ex Cavaliere: un governo di centrodestra non guidato da Salvini e con il “partito” del giglio magico di Fabrizio d’Esposito La resa dei conti di Marco Travaglio Ieri, non avendo nulla da fare, una nutrita pattuglia di web-onanisti di area Pd (o ex Pd, trattandosi di renziani&affini), quindi tutta gente molto lucida e perspicace, ha lanciato l’hashtag ...

Ascolti de La mossa del cavallo del 26 febbraio - sulla scia di Montalbano : la conferma del successo di Camilleri : Buoni gli Ascolti de La mossa del cavallo - C’era una volta Vigata, in onda ieri sera su Rai1. Il film tv, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico orfano de Il Commissario Montalbano. La trasposizione televisiva ha infatti conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. I numeri strabilianti confermano il genio letterario di Camilleri, un autore moderno che ha saputo raccontare la ...

Da Montalbano a La mossa del cavallo : cosa c'è da sapere sulla fiction : Ed è per questo che ho pensato che bisognasse girarlo in modo moderno, con soluzioni che avvicinassero il protagonista, un uomo del nord che finisce in un mondo assurdo, costellato di follia e ...

Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio : "La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto" : Luigi Di Maio ha annunciato che presenterà la lista dei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il costituzionalista Michele Ainis - ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor Ainis, questa mossa non anticipa però prerogative ...

“La mossa del cavallo” - la nuova fiction sulla Sicilia pre-Montalbano : Si potrebbe definire un Montalbano ante litteram l'ispettore Giovanni Bovara interpretato da Michele Riondino...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 : Palmisano promossa - Trost a 1.90 - Fofana da Mondiali - Trio batte Howe. Tutti i risultati e i podi : Ad Ancona proseguono i Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera. Giornata non particolarmente ricca di spunti a due settimane dai Mondiali al coperto di Birmingham. Questi i tricolori assegnati sabato 17 febbraio e i podi. Domani la chiusura con le ultime gare. FEMMINILE: 3000 METRI DI MARCIA – Antonella Palmisano regala uno dei migliori risultati di giornata. Il bronzo iridato sui 20km si presenta per avvicinare il record ...

La mossa europea sul nucleare iraniano : cambiare l’accordo per evitare le sanzioni Usa : Dopo il burro, i cannoni. A Davos si è parlato di economia. A Monaco, fra tre giorni, entra in scena la sicurezza. Tutti gli occhi saranno puntati sulla Russia che ha appena ammesso di aver schierato gli Iskander a Kaliningrad. ...

La mossa di Facebook dopo gli insulti sul web : «È libertà di espressione» : Insultare un pubblico ufficiale attraverso i social network è un banale esercizio di critica, o almeno la pensano così a Palo Alto, in California, sede del colosso economico e del...