La mod prequel di Fallout | New Vegas entra in beta

(Di lunedì 9 aprile 2018): New California è un'ambiziosa mod per la versione standalone della campagna di: New, per chi non lo sapesse.Come riporta PCgamer, adesso New California è giocabile dall'inzio alla fine, e si tratta della prima volta che il tema è giunto ad essere in grado di permetterci di apprezzare la portata della sua creazione. Si tratta di un lavoro di tutto rispetto, ad attenderci infatti ci saranno ben 14.000 linee di dialogo contro le 65.000 di Newe le 40.000 si Fallaout 3. NeW California distribuisce il suo contenuto su 60 personaggi interpretati da 42 attori, inoltre la mod vanta di ben 12 finali e offre molteplici trame ramificate lungo in percorso.Read more…