La misteriosa morte di Wilma Montesi | la ragazza che cambiò la storia d’Italia

La misteriosa morte di Chung Ling Soo : Guardandolo oggi è abbastanza palese il fatto che il protagonista non sia cinese… Chung Ling Soo era anche famoso per la bellezza delle locandine dei suoi spettacoli, commissionate in cambio di ...

Ex spia russa avvelenata. Nuova morte misteriosa : è l’esule russo Nikolai Glushkov : Mentre infuoca la polemica con la Russia per l'avvelenamento di Sergei Skripal, il governo inglese dispone accertamenti su 14 decessi sospetti per capire se possa trattarsi di omicidi commissionati dai servizi segreti del Cremlino. E a Londra viene ritrovato morto l'esule russo Nikolai Glushkov, 68 anni. Sulla morte di Berezovski disse: "Sono sicuro che sia stato strangolato"Continua a leggere

La morte misteriosa della star di Bollywood Sridevi : "È annegata nella vasca da bagno" : Prima un arresto cardiaco e ora una morte per annegamento nella vasca da bagno. Si infittisce il mistero della morte della star di Bollywood Sridevi Kapoor .

La morte misteriosa della star di Bollywood Sridevi : È annegata nella vasca da bagno : Prima un arresto cardiaco e ora una morte per annegamento nella vasca da bagno. Si infittisce il mistero della morte della star di Bollywood Sridevi Kapoor. Secondo quanto riportato dalla polizia di Dubai, l'attrice indiana sarebbe morta mentre si faceva un bagno nella vasca nell'appartamento di un hotel. Il decesso è avvenuto sabato sera, la donna avrebbe quindi perso conoscenza e sarebbe in seguito annegata. Sridevi quel giorno si ...

Natalie Wood - riaperto il caso sulla misteriosa morte dell’attrice di Gioventù Bruciata e West Side Story : Nelle indagini per la morte di Natalie Wood rispunta il nome dell’ultimo marito Robert Wagner. Secondo i quotidiani statunitensi, l’87enne interprete di Cuore e batticuore è stato definito “person of interest” dagli inquirenti del Los Angeles County Sheriff’s Department. Un termine che viene usato dalle forze dell’ordine statunitensi per qualificare una persona coinvolta in un’indagine criminale che però non è stata formalmente accusata ...