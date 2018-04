La libertà di stampa è un diritto solo se non disturba il Potere

M5S : Rossomando - futuro preoccupante se contro libertà stampa : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “L’esclusione di un giornalista da un evento politico a causa di ‘ragioni personali’ è un fatto grave che non può essere sottaciuto. Se il ‘futuro’ di cui vuole parlare il M5S è quello in cui si inizia a minare il principio della libertà di stampa garantita dalla nostra Costituzione c’è da preoccuparsi seriamente”. Lo afferma Anna Rossomando, del Pd, vicepresidente ...

Olbia. Perquisita giornalista, reato: libertà di stampa – E' oggi in prima pagina sulla "Nuova Sardegna" la notizia della perquisizione subita ieri pomeriggio nella sede...

Un altro colpo alla libertà di stampa in Turchia : La società Dogan ha accettato di vendere a un gruppo editoriale vicino al governo due dei suoi media più indipendenti: il quotidiano Hurriyet e l'emittente CNN Turk The post Un altro colpo alla libertà di stampa in Turchia appeared first on Il Post.

Katharine Graham - la libertà di stampa e la forza delle donne. Monteverdi - Lillo e Scanzi : “Una storia che rivaluta il giornalismo” : E’ stato presentato a Milano, in occasione della Fiera Internazionale dell’Editoria, “Le carte segrete del Post” (Aliberti) tratto dal premio Pulizer “Personal History”. Presenti, l’ad de Il Fatto Quotidiano, Cinzia Monteverdi e i giornalisti Paolo Mieli, Marco Lillo e Andrea Scanzi. “Appena ho letto questo libro ho notato delle similitudini con il Fatto Quotidiano – ha commentato Cinzia Monteverdi – prima di tutto la libertà ...

A Testa Alta : 'Il dovere di informare. Il diritto ad essere informati'. Una due giorni per la libertà di stampa : ... giorni agganciati alla Giornata Mondiale per le libertà di stampa, che sarà celebrata in tutto il mondo il 3 maggio 2018. L'evento si dipanerà nell'arco di due giornate, nell'arco delle quali ...

The Post - la libertà di stampa va in Fiat 128 : di Carblogger Avrete visto il film The Post, e se non l’avete visto è ora di andare a vederlo. Filmone da ultimo spettacolo su democrazia, libertà di stampa e potere ai tempi di Richard Nixon, uscito nell’era Donald Trump. Chiaro il messaggio. Come è chiaro da subito che Tom Hanks, nei panni del direttore del Washington Post Ben Bradlee, e Meryl Streep, l’editore Katharine Graham, alla fine vinceranno il braccio di ferro con la ...

Dove si nasconde la libertà di stampa – La gente si stupisce quando vede che i giornali e le televisioni pubblicano tutti le stesse notizie....

'The Post' - Steven Spielberg e la libertà di stampa : LA TRAMA Nel 1971 il New York Times rivela l'esistenza di un dossier segreto che dimostra la cattiva condotta di quattro amministrazioni presidenziali riguardo la politica estera sul Vietnam. In un ...

libertà di stampa - l'Italia è davvero messa così male? : Le classifiche sulla Libertà di stampa ci hanno sempre messo agli ultimi posti in Europa, ma forse, non siamo messi così male come sembra.

Coraggio - donne e libertà di stampa alla conferenza di The Post : «La stampa americana ha accolto bene il film, l’unica cosa è che il New York Times ha detto che avrebbe preferito il titolo “The New York Times”»: Tom Hanks si presenta con una battuta alla conferenza stampa successiva alla proiezione stampa di The Post, cui erano presenti anche Meryl Streep e, soprattutto, il regista, Steven Spielberg, che ha subito introdotto la tematica della libertà di stampa, legandola all’attualità: «Si tratta di ...