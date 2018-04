La guerra dei dazi tra Cina e Usa mette a rischio un fragile equilibrio

Cina e Usa ai ferri corti - la guerra dei dazi continua : La Cina lotterà "a ogni costo" e prenderà "contromisure ad ampio raggio" se gli Usa continua no ad adottare pratiche unilaterali all'insegna del protezionismo. Lo afferma un portavoce del ministero del Commercio, in risposta al proposito di Donald Trump che ha chiesto al Rappresentante del Commercio Usa di mettere a punto dazi addizionali sull'import da Pechino per 100 miliardi di dollari. "Sull'interscambio sino-americano, la Cina ...

guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina ...

guerra dei dazi Usa-Cina - il duello è anche politico : Il presidente è un outsider, un alieno con una storia tutta extra-politica, il partito repubblicano lo ha subito, non lo ha espresso. In un certo senso Trump è più simile a Xi Jinping di quanto il ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - piccoli azionisti sul piede di guerra (oggi - 5 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa sale sopra quota 2,7 euro ad azione. piccoli azionisti sul piede di guerra per l'assemblea. Ultime notizie live di oggi 5 aprile 2018(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:49:00 GMT)

Wall Street in retromarcia. Pesa la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : Avvio in netto calo per la borsa di Wall Street . Sugli investitori aleggiano le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina . Dal fronte macro , buone notizie per il mercato ...