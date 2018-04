La donna dei record | divora lo zucchero filato in un secondo

Lite Jonathan e Alessia Mancini/ "Una donna con tanta rabbia - che mette sempre zizzania!" (Isola dei Famosi) : Scoppia la Lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini. L'israeliano furioso: "Sei una donna fortunata, perché hai tutta questa rabbia?"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:05:00 GMT)

Juventus-Milan 3-1 - una grande prova dei rossoneri non basta : donnarumma sbaglia - i bianconeri mettono le mani sul tricolore : Un grande Milan all'Allianz Stadium non basta: vince la Juventus per 3-1, risultato molto punitivo per i rossoneri, e i bianconeri allungano le mani sullo scudetto. Ora i punti di vantaggio sul Napoli ...

Madonna dell'Arco - piano antiterrorismo per il pellegrinaggio dei «fujenti» : Rafforzate le misure antiterrorismo a Sant'Anastasia, nel vesuviano, per il classico pellegrinaggio del lunedì in Albis al santuario della Madonna dell'Arco, quando centinaia di...

Madonna dell'Arco - piano antiterrorismo per il pellegrinaggio dei 'fujenti' : Rafforzate le misure antiterrorismo a Sant'Anastasia, nel vesuviano, per il classico pellegrinaggio del lunedì in Albis al santuario della Madonna dell'Arco, quando centinaia di migliaia di pellegrini ...

MARA VENIER PIANGE PER FABRIZIO FRIZZI/ La reazione del web : "Sei una donna speciale" (L'isola dei famosi) : MARA VENIER si commuove al ricordo di FABRIZIO FRIZZI. Sui social si accodano: "Mi si stringe il cuore"; "Piango anch'io". (L'isola dei famosi 2018) (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:10:00 GMT)

Una donna a capo dei musulmani del canton Vaud : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi : "Marco Ferri è più donna di me" : Scintille a Domenica Live tra Cecilia Capriotti, ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, e Viviana Tirelli, mamma di Marco Ferri, eliminato anche lui dal reality. In particolare ci si è concentrati su una frase che Cecilia ha detto nei confronti di Marco, 'accusandolo' di essere "più femmina" di lei. prosegui la letturaDomenica Live, Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi: "Marco Ferri è più donna di me" pubblicato su ...

“Lutto a Forum”. È morto uno dei volti più amati. Era entrata nelle case degli italiani con grande eleganza. Tutti l’hanno sempre stimata per la sua grande competenza : “Una donna di grandissimo valore” : Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per Tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato Tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 ...

La giurista del Nord/Miracolo dei veti la prima donna a Palazzo Madama : 'Nulla è precluso alle donne' ha detto Maria Elisabetta Alberti Casellati nel pronunciare il suo primo discorso da presidente del Senato. E davvero ormai è così, perfino nell'Italia dove maschilista ...

Fico eletto presidente della Camera : "Basta privilegi e via al taglio dei costi". Casellati al Senato - è la prima donna : "Un onore" : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha...

Papa Francesco : “La prostituzione è schiavitù e tortura della donna. E il 90% dei clienti in Italia sono cattolici” : “La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% sono battezzati, cattolici”. Un attacco duro quello di Papa Francesco contro la prostituzione, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Bergoglio ...

donna uccisa davanti a scuola dei figli : 9.53 Una Donna di 31 anni è stata uccisa a Terzigno, nel Napoletano, davanti a una scuola elementare. Aveva appena accompagnato i figli a fare lezione. A sparare un uomo che si sarebbe allontanato subito dopo a bordo di uno scooter.

Calciomercato - da donnarumma ad Alisson : l'estate dei portieri! : I migliori portieri al mondo, dunque, sono pronti ad animare il Calciomercato per un'estate all'insegna del numero uno.

Germania - Angela Merkel è la donna dei record : eletta cancelliera per la quarta volta : Angela Merkel è stata eletta per quarta volta consecutiva cancelliere della Germania dopo aver incassato la fiducia del Bundestag la camera bassa del Parlamento tedesco, con 364 voti. Nelle prossime ore anche il nuovo governo sarà nominato dal presidente nel castello di Bellevue.Continua a leggere