La depressione cambia nelle varie fasce d’età | 5 modi per conoscerla meglio

(Di lunedì 9 aprile 2018) Laè un incubo divorante, a prescindere dall'età. Le sue manifestazioni, tuttavia, potrebbero dipendere dalla fase della vita in cui ci troviamo.I segnali di questa patologia mentale, che colpisce circa 350 milioni di persone di tutte le età nel mondo, possono variare e presentare delle differenze tra i giovani e i soggetti più anziani. Secondo Michelle Riba, professoressa di psichiatria e direttrice associata del Depression Center dell'università del Michigan, alcuni potrebbero non essere così lampanti."Laè incredibilmente complessa", ha spiegato Riba all'HuffPost. "Capita che la gente non comprenda molti dei sintomi. È importante identificare questi problemi e cercare un aiuto professionale".Di seguito, si spiegano alcuni aspetti della patologia mentale a seconda dell'età.BambiniAnche se nei ...