La crisi dei 25 anni | Millennial e mal di vivere

Tim - dazi sul commercio - crisi aziendali : la settimana calda dei mercati : Anche i conti pubblici restano di stretta attualità: la Camera vota l'istituzione della commissione speciale per il Def, il Documento di economia e finanza, con la Commissione europea che non appare ...

Angela Merkel scopre la crisi dei consensi : Dopo dodici anni di permanenza ininterrotta alla guida della Germania e dopo la snervante maratona negoziale per formare il nuovo governo di Grande coalizione, anche i tedeschi più pazienti e consensuali danni i primi segnali di stanchezza nei confronti di Angela Merkel....

Guerra dei dazi e crisi tech affondano Wall Street : Il colosso dello streaming musicale inizia gli scambi con una valutazione attorno ai 30 miliardi di dollari, senza esser preceduta da un'IPo. Unica nota positiva gli acquisti su Humana , +4,4%, , l'...

L'irresistibile ipocrisia dei film che solleticano gli euroscettici - : Dimenticando, o forse ignorando, che quarant'anni fa il Paese, dall'economia in ginocchio, era entrato implorante nell'allora Cee come "malato d'Europa". Proprio loro, gli unici a vincere la guerra, ...

La crisi dei giornali inizia a colazione : Che fate se dovete mangiare a casa da soli? Probabilmente finite per guardare una serie tv, un film o qualche video per intrattenervi, a meno che preferiate sfogliare una rivista o fare un giro su internet. Nel 1898, quando comparve The post La crisi dei giornali inizia a colazione appeared first on Il Post.

Milano - la crisi dei medici di famiglia : due giovani su tre rinunciano : Il medico di famiglia è eternamente bersagliato: i pazienti si lamentano per gli ambulatori aperti troppo poche ore al giorno , a Milano solo un paziente su tre riesce a vederlo in funzione per otto ...

“Sì - siamo in crisi” - lacrime in diretta a Verissimo per la amatissima ex concorrente del Grande Fratello. Lei si è lasciata andare e ha spiegato tutta la situazione. Solidarietà da parte dei tanti fan : In ogni coppia i periodi di alti e bassi vanno e vengono, e nessuno può essere mai esente dalla burrasca. Da questi momenti, però, i veri amori ne escono fortificati, quelli più deboli, invece, distrutti. A vivere un vero e proprio periodo difficile ora ci sono Chicca e Giovanni del Grande Fratello: i due sono in crisi. A rivelarlo è stata Francesca Rocco a Verissimo, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Afflitta e turbata, l’ex ...

Udinese-Sassuolo 1-2 - colpo grosso per la salvezza dei neroverdi : squadra di Oddo in crisi [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Isola dei Famosi 2018/ Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi : reality in crisi! Scoppia il canna-gate bis : Isola dei Famosi 2018, Rocco Siffredi inguaia Alessia Marcuzzi e allarga il canna-gate: marijuana anche nelle precedenti edizioni. Scoppia una nuova bomba sul reality di canale 5.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:04:00 GMT)

crisi Valtur - l'allarme dei sindacati : “Vogliono liquidare e licenziare i dipendenti” : Fumata nera per il caso Valtur, dopo l'incontro avvenuto al ministero dello Sviluppo economico tra l'azienda e i sindacati. A lanciare l'allarme per i dipendenti a rischio licenziamento è stato Luca...

Isola dei Famosi - Stefano De Martino sta male. Il ballerino ex marito di Belen sta attraversando una grossa crisi e sembra che non riesca a resistere ancora molto. È stato lui stesso a confessarlo a una persona fidata che - però - non ha mantenuto il segreto : Stefano De Martino sta male. Attenzione, non vogliamo mettervi in ansia, sappiamo che tenete a lui e quindi spiegheremo subito cosa lo fa stare male. Sono mesi che Stefano De Martino è in Honduras: non gli era mai capitato di stare lontano dalla sua famiglia per tutto questo tempo. E soffre. Sente la nostalgia del piccolo Santiago, sente la nostalgia di casa e in certi momenti avrebbe voglia di tornare. però non può: deve portare a termine la ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani si sente male in acqua e ha una crisi : Momenti di panico all' Isola dei Famosi per Francesca Cipriani . Durante la prova del Mejor e del Pejor si è sentita male in acqua e poi tornata a riva è scoppiata in una crisi di pianto. La prova ...

Toys R Us in crisi : verso la chiusura dei negozi Usa : ... ma il settore dei giochi sta faticando a tenere il passo delle nuove forme di divertimento dei bambini di oggi, che ovviamente hanno tutte a che fare con l'esplosione del mondo digitale.