La cella della maschera di ferro

In cella l'ex capo - vicino al Pd - della finanziaria piemontese Parte l'attacco del Movimento : Quei posti sono sempre stati frutto di lottizzazione politica e ora questo atteggiamento deve finire». Il gruppo M5S in Regione ha perfezionato l'attacco, chiedendo una Commissione d'inchiesta su ...

Casellati cancella la 'rivoluzione' della Boldrini : "Mi faccio chiamare il presidente" : Colpo di spugna sulla rivoluzione "al femminile" introdotta dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini: il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a 'Matrix' su Canale 5 ha ribadito come...

Spazio : slitta il rientro della navicella cinese : Sta scendendo sulla terra molto lentamente, Tiangong 1. A causa delle condizioni tranquille dell'atmosfera, dovrebbe toccare il nostro pianeta stanotte -

San Giorgio di Valpolicella - Veneto/ L’Ingannapoltron della provincia di Verona (Il Borgo dei Borghi 2018) : San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, finalista de Il Borgo dei Borghi 2018 nella trasmissione "Kilimangiaro" condotta da Camila Raznovich.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:53:00 GMT)

La notte della navicella : la stazione spaziale cinese in rotta verso Terra - 'a rischio anche la Campania' : Di fatto, ci sono quattro finestre temporali, nel giro che sta compiendo il satellite intorno al mondo, che possono interessare l'Italia. 'La prima opportunità di rientro - spiega Borrelli - va tra ...

La notte della navicella : la stazione spaziale cinese in rotta verso Terra - «a rischio anche la Campania» : Cambia l'orario di rientro nell'atmosfera, che scivola dopo la mezzanotte, 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche...

Accordo Sky-Mediaset - MediaPro cancella (per ora) il bando per le partite di Serie A e ci riprova con il canale della Lega : Il bando per i diritti tv della Serie A di MediaPro è saltato: il primo effetto dell’Accordo tra Sky e Mediaset è quello di gettare nel caos il calcio italiano. Nel risiko delle pay-tv ci sono interessi economici che vanno ben oltre il pallone, ma intanto per il nostro campionato si profila uno scenario di incertezza e scontro totale, di cui è impossibile prevedere gli esiti. Di sicuro c’è solo che tutto il sistema-calcio si regge sul miliardo ...

Facebook - nuovi strumenti di controllo della privacy : si potranno cancellare definitivamente i post : Facebook agisce per cercare di tutelare meglio la privacy dei suoi utenti dopo la bufera di Cambridge Analytica. La società guidata da Mark Zuckerberg mette in campo nuovi strumenti per il controllo ...

Abbiamo la prova decisiva dell'esistenza della particella di Majorana? : Ultim'ora. Ricercatori della Delft University of Technology hanno annunciato la conferma dell'esistenza della particella ipotizzata negli anni trenta dal fisico italiano Ettore Majorana , ...

Puigdemont in cella a Pasqua in attesa della decisione sull’estradizione : Confermata la detenzione per il leader fermato in Germania, arrestati i due “Mossos” che lo scortavano, libertà vigilata in Scozia per l’ex ministra Ponsati

Pensioni - Boeri scettico sulla cancellazione della legge Fornero Video : Prosegue il dibattito sulla flessibilizzazione del sistema Pensionistico e sui possibili interventi legislativi di cui si dovra' occupare il prossimo Governo. D'altra parte, il confronto elettorale ha avuto proprio nella possibile cancellazione della Riforma Fornero [Video] uno dei punti più discussi. Resta però il fatto che le stime dei tecnici continuano a ritenere poco plausibile un intervento tanto esteso nel settore. L'ultimo ad esprimersi ...

RIFORMA PENSIONI/ Lega e M5s : niente cancellazione della Legge Fornero? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Lega e M5s: niente cancellazione della Legge Fornero? Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:51:00 GMT)