La Borsa positiva guarda a Tim e sale con banche e Fca

Borsa svizzera : mattinata positiva - SMI a +1.23% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Borsa svizzera : apertura positiva : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Borsa : Asia positiva - vista rialzo Europa : ANSA, - MILANO, 29 MAR - Borse di Asia e Pacifico senza grandi sbalzi con gli indici in prevalenza positivi. Tokyo guadagna lo 0,54% con lo yen più debole mentre il governo giapponese rinnova la ...

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +0 - 48% - Nasdaq +0 - 27% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : Wall Street chiude positiva : Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,48% a 24'728,58 punti, il Nasdaq avanza dello 0,27% a 7'364,30 punti men...

Borsa svizzera chiude positiva - SMI +0 - 11% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa : Europa parte positiva - a Milano - +0 - 4% - brilla Generali dopo i conti : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 15 mar - Partono in rialzo le Borse europee, con gli investitori che cercano di mettere da parte le preoccupazioni per la politica commerciale Usa. In avvio le piazze del Vecchio continente salgono di poco meno di mezzo punto percentuale, con l'eccezione di Londra che resta indietro a +0,15%. A Milano il Ftse Mib sale ...

Spread sotto controllo e Borsa positiva : così i mercati hanno passato indenni una settimana dal voto italiano : MILANO - 'Wait and see', osservare e attendere gli sviluppi per poi prendere le eventuali contromisure. Con questo atteggiamento i mercati finanziari hanno trattato l'Italia all'indomani del voto del ...

Borsa : Wall Street apre positiva - Dj +0 - 67% - Nasdaq +0 - 69% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa Tokyo apre positiva : Nikkei +1 - 65% : 2.39 La Borsa di Tokyo recupera dai minimi in 5 mesi, in scia alla ripresa degli indici azionari a Wall Street e all'attenuazione dei timori sui principali mercati europei dopo il risultato elettorale in Italia. L'indice Nikkei avanza dell'1,65%, a quota 21.390,20, guadagnando 348 punti. Sul fronte dei cambi lo yen arresta la fase di apprezzamentosul dollaro, assestandosi a quota 106,20, e sull'euro a un valore di 131,10.

Borsa New York chiude positiva - Dj +1 - 40% : Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dell'1,40% a 24.881,89 punti, il Nasdaq avanza dell'1,00% a 7.330,70 punti mentr...

Borsa : Asia positiva - verso rialzo Europa : ANSA, - MILANO, 26 FEB - Le Borse di Asia e Pacifico aprono la settimana in positivo con Tokyo che sale dell'1,19% con lo yen che rallenta. Sui mercati prevale l'ottimismo degli investitori in scia a ...

Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo : l'indice Nikkei a +1 - 19% : La Borsa di Tokyo chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana, sostenuta dall'andamento degli indici azionari statunitensi e dalla proposta del governo giapponese per la riconferma dell'attuale ...

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 32% : 1.35 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo nell'ultima seduta della settimana, frenata dalla rivalutazione dello yen e malgrado l'accelerazione degli indici azionari statunitensi. L'indice Nikkei segna una variazione leggermente positiva dello 0,32%, a quota 21.532,65, con un guadagno di 67 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene sui massimi in 15 mesi sul dollaro, poco sopra quota 106, in scia all'aumento dei rendimenti ...