Kubo e la spada magica e Pets – Vita da animali | a tutta animazione su Infinity

(Di lunedì 9 aprile 2018)e ladaIl cinema d’è protagonista sucon due titoli diversi tra loro ma che assicurano avventure coinvolgenti e tanto divertimento. Cone laandiamo indietro nel tempo nell’antico Giappone, dove il giovane, un cantastorie cieco da un occhio che conosce bene l’arte degli origami, insieme a una scimmia e ad uno scarafaggio gigante intraprende un viaggio che lo porterà lontano alla ricerca dei pezzi dell’armatura del padre samurai per poter sconfiggere un agguerrito nemico. Film d’in stop – motion vincitore di diversi premi e candidato nel 2017 come miglior film d’ai Golden Globes e agli Oscar, racconta una toccante storia di formazione con uno stile poetico e originale. Altra atmosfera perdarealizzato in computer grafica dai creatori di Cattivissimo me e de I ...