Katy Perry | ecco la dimostrazione che i genitori avranno sempre da ridire anche se sei

Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo vestiti da Super Mario e Luigi su una pista di go-kart (foto) : Avvistati Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo su una pista di go-kart: la coppia si è lasciata andare all'ironia, e si è vestita come i protagonisti del videogioco Super Mario. Non è periodo né di Carnevale né di Halloween, ma Katy Perry e Orlando Bloom a Tokyo hanno deciso di strappare un sorriso ai fan e, durante una gara di go-kart, si sono presentati in pista vestiti da Super Mario e Luigi. A primo impatto, i costumi possono sembrare ...

Katy Perry svela il nomignolo di Orlando Bloom nell’intimità : “Questa è ‘Into Me You See’, per Bubba Doo”. Con queste parole Katy Perry ha introdotto a Tokyo uno dei brani in scaletta per lo show del Witness World Tour che ha fatto tappa in Giappone e soprattutto ha svelato il nomignolo con cui molto probabilmente chiama la persona speciale che le sta accanto, e che il gossip individua in Orlando Bloom. La popstar nel presentare il brano ha ammesso di “sentirsi molto amata e ...

Katy Perry : «Orlando Bloom - il mio bubbadoo» : Si erano detti addio senza astio né rancori, nel marzo 2017, ma tra Orlando Bloom e Katy Perry la storia è rimasta in stand-by, più che archiviata definitivamente, tanto che si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato il magazine People qualche giorno fa, complici una serie di scatti che ritraevano la cantante e l’attore mentre passeggiavano per le strade di Praga. ...

Katy Perry in concerto a Bologna : ci sono nuove (limitate) disponibilità di biglietti : Se fino ad ora non eri riuscito ad acquistare un biglietto per l’unico concerto in Italia nel 2018 di Katy Perry, non disperare: per te è in arrivo una gioia! via GIPHY D’Alessandro e Galli, l’organizzatore italiano del concerto di Katy a Bologna il 2 giugno, ha fatto sapere che ci sono nuove, limitate disponibilità di biglietti! [arc id=”1d00ebd0-3be3-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Al momento puoi acquistare sul ...

Katy Perry : ecco come ha reagito davanti a un concorrente che ha portato Taylor Swift al casting : Lo scorso anno, Katy Perry aveva detto più volte di voler sotterrare l’ascia di guerra nella faida con Taylor Swift, iniziata ormai quattro anni fa quando Tay Tay pubblicò “Bad Blood“, e adesso è tornata a parlare della famosa “rivale”. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] La cantante di “Swish Swish“ è uno dei giudici di American Idol e nell’ultimo episodio è stato chiesto a ...

Katy Perry - nuova «American Idol» della tv : Evviva le dive che non si prendono troppo sul serio, quelle che non hanno paura di scivolare in diretta tivù mostrando le proprie grazie e imitare il gracidio di un anfibio anche a costo di apparire ridicole. È il caso di Katy Perry, fresco acquisto della giuria di American Idol, uno dei più longevi talent show degli Stati Uniti e mai sbarcato in Italia. Che Katy avesse il potenziale adatto per la tv lo si era capito già ai tempi di I Kissed a ...

Katy Perry cade ad American Idol : panico e tante risate : Momenti di panico ma anche tante risate per Katy Perry , popstar di fama internazionale e giudice del popolare programma USA American Idol : la cantante affianca una delle concorrenti in un ballo ma l'...

Katy Perry ha molestato un concorrente di American Idol? : Katy Perry sotto processo mediatico. Il tutto a causa di un avvenimento durante l'ultima puntata del talent American Idol , di cui la popstar è giudice. Come racconta E! Online , Ben Isaac Glaze, un ...

Da Katy Perry a Ellen DeGeneres - ecco i più pagati dello showbiz : La televisione statunitense sta vivendo una nuova età dell'oro. Si parla di tv in senso lato, dato che in questo settore ultimamente hanno un grande ruolo le piattaforme on demand, come Netflix o ...

Muore in tribunale una delle suore in causa con Katy Perry : Venerdì 9 marzo, nel corso di un’udienza in tribunale a Los Angeles, è deceduta improvvisamente suor Catherine Rose Holzman, una delle monache della congrega del Santissimo Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria in causa con Katy Perry come riporta il Guardian. Il motivo della diatriba? La proprietà di un grande convento in area losangelena che le suore avevano acquistato negli anni 70 dal filantropo Daniel Donohue. LEGGI: MTV Video ...

