Karate | Premier League Rabat 2018 | in Marocco arriva un solo podio per l’Italia Serve

Karate - Premier League 2018 : Samuel Stea sconfitto da Yakan nella finale per il terzo posto del kata - Italia con un solo podio a Rabat : Si chiude senza podi individuali l’avventura dell’Italia a Rabat, dove è andata in scena la terza tappa della Premier League 2018. Samuel Stea non è riuscito a salire sul podio nel kata, perdendo la finale per il terzo posto contro il turco Yakan, che ha prevalso 4-1 mettendo a repentaglio le velleità dell’azzurro, abilissimo nel fare incetta di vittorie nella sua pool di ripescaggio fino a guadagnarsi l’accesso alla ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : terzo posto per l’Italia nel kata a squadre femminile. Samuel Stea in lotta per il podio nell’individuale : La seconda giornata di gare a Rabat (Marocco), per la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, regala le prime soddisfazioni all’Italia. Infatti la squadra femminile del kata conquista il terzo posto, mentre Samuel Stea si giocherà il podio domani nel kata individuale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara di kata a squadre femminile, dove il terzetto delle Fiamme Oro formato da ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : l’Italia non brilla nella prima giornata - nessun azzurro in lotta per il podio : Si è aperta oggi a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate. Questa prima giornata di gare non ha regalato particolari gioie all’Italia, visto che nessuno degli azzurri impegnati sarà in lotta per il podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile, dove Sara Battaglia si ferma ai piedi del podio. L’atleta delle Fiamme Oro è riuscita a superare brillantemente ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : squadra ridotta per l’Italia - tante assenze nel kumite - si punta sul kata : Questo fine settimana Rabat (Marocco) ospiterà la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, il torneo internazionale più importante della WKF. Un appuntamento che sarà anche un test fondamentale in vista degli Europei, che si svolgeranno dal 10 al 13 maggio a Novi Sad (Serbia). Andiamo quindi ad analizzare le speranze azzurre per questa gara. l’Italia schiererà una formazione abbastanza ridotta e le maggiori possibilità di salire ...

Karate - Premier League 2018 : kata miniera d’oro per l’Italia anche a Rotterdam - Luca Maresca si rilancia ai vertici : Italia a due facce nella terza tappa di Premier League 2018, che si è svolta a Rotterdam nello scorso weekend. La pattuglia azzurra è tornata a casa con due podi, migliorando numericamente le prestazioni offerte a Parigi e Dubai, ma ha dovuto far fronte ad una delle rare controprestazioni dei suoi totem, evidenziando qualche difficoltà soprattutto nelle categorie olimpiche. La nota più lieta riguarda le squadre maschili del kata, che hanno ...

Karate - Premier League 2018 : kata tinto d’azzurro a Rotterdam! Italia maschile in trionfo - terzo posto per Luca Maresca : Un trio spettacolare colora Rotterdam d’azzurro. GianLuca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre del kata, valida per la terza tappa della Premier League 2018 di Karate. Gli azzurri hanno letteralmente dominato la sfida con l’Iran, sconfitto 5-0 nella finale, che ha coronato un percorso avviato superando 3-2 al primo turno un altro team iraniano, per poi battere 4-1 la Croazia e ...

Karate - Premier League 2018 : azzurri sbiadito - nessun italiano da podio nella seconda giornata a Rotterdam : nessun italiano in lotta per il podio a Rotterdam, al termine della seconda giornata della terza tappa di Premier League 2018. Gli azzurri si sono arresi proprio ad un passo dalla chance di accedere ad un piazzamento di prestigio. E così l’Italia dovrà giocarsi le sue carte domani soltanto con le due squadre maschili del kata, una in lizza per la vittoria e l’altra per il terzo posto, e con Luca Maresca, a caccia del podio nel ...

Karate - Premier League 2018 : gli uomini del team kata in finale a Rotterdam! Luca Maresca e un’altra squadra maschile a caccia del terzo posto : Avvio agrodolce per i colori azzurri nella terza tappa della Premier League 2018, in programma a Rotterdam tra venerdì 16 e domenica 18 marzo. Le note liete provengono dal team maschile del kata, che ha conquistato la finale grazie alle prove superbe di Alessandro Iodice, GianLuca Gallo e Giuseppe Panagia e sfiderà l’Iran nell’ultimo atto in programma domenica pomeriggio. Gli azzurri hanno messo in fila in successione un team ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà a caccia del podio a Rotterdam. Azzurri al gran completo e in cerca di conferme : La Premier League 2018 fa tappa a Rotterdam, dove fra venerdì 16 e domenica 18 marzo va in scena la terza tappa della competizione che vede impegnati i migliori interpreti mondiali del Karate. Gli atleti si sfideranno per la conquista di podi di prestigio, ma anche e soprattutto per verificare come è cambiato il livello di competitività con la crescita del Medio Oriente, divenuto ormai una potenza internazionale nella disciplina. Un piazzamento ...

Karate - Premier League 2018 : strepitosa Sara Cardin - che trionfo a Dubai! Sfuma il podio per Carola Casale e Silvia Semeraro : Una campionessa eterna, un fenomeno tutto italiano, un esempio per i giovani. Sara Cardin continua a stupire conquistando la vittoria a Dubai, dove è andata in scena la seconda tappa della Premier League 2018 di Karate. La fuoriclasse azzurra ha trionfato in finale nella categoria -55 kg contro la tedesca Jana Bitsch, sconfitta con un netto 3-1, che ha sancito il successo della Cardin, prima medaglia individuale per l’Italia in questa ...

Karate - Premier League : Sara Cardin trionfa in finale : Il giapponese, numero 1 al mondo e imbattuto dal 2013, ha perso contro lo spagnolo Damian Quintero. Tags Argomenti: Karate Protagonisti: Sara Cardin © Riproduzione riservata 18 febbraio 2018 I ...

Karate - Premier League Dubai 2018 : Silvia Semeraro in finale per il terzo posto nel kumite - azzurri tutti eliminati nel kata maschile : La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Dubai porta all’Italia un’altra finale, con Silvia Semeraro che domani si giocherà il terzo posto nel kumite. Ancora nulla da fare invece nel kata maschile, dove gli azzurri si arrendono ad un passo dalle semifinali. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kumite, dove Silvia Semeraro si conferma nuovamente tra le migliori nella categoria -68 kg. L’atleta ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin in finale a Dubai! Carola Casale si giocherà il podio nel kata : Ci voleva uno scatto d’orgoglio per cambiare l’inerzia di un’annata iniziata col piede sbagliato. E la reazione è arrivata prontamente grazie alla stella del movimento azzurro. Nella seconda tappa della Premier League 2018, a Dubai, Sara Cardin è approdata alla finale nella categoria -55 kg e proverà a salire domenica sul gradino più alto del podio. Spettacolare il cammino della campionessa italiana, che ha superato in ...

Karate - Premier League Parigi 2018 : Italia a bocca asciutta - parte col piede sbagliato il 2018 degli azzurri. Ma c’è tempo per rimediare : Una spedizione sottotono in quel di Parigi per l’Italia, che inaugura il nuovo anno nel peggiore dei modi. Nella prima tappa della Premier League 2018, gli azzurri non sono riusciti a centrare neanche un podio, come non accadeva ormai da tempo immemore nelle competizioni internazionali. Una controprestazione che fa suonare un piccolo campanello d’allarme in casa Italia, dove in tanti si attendevano un esordio ben diverso. Il kata, ...