Karate | Campionati Italiani Kumite 2018 | programma | orari e tv Il calendario e le date

oasport

: Infatti...ho visto i campionati italiani di karate, Francesca al massimo riconosceva il tappetino, troppo difficile… - Iovolevolaluna2 : Infatti...ho visto i campionati italiani di karate, Francesca al massimo riconosceva il tappetino, troppo difficile… - axscotti : RT @SpParlando: L’Ances Karate parteciperà al Memorial Attilio Palma, valido per qualificarsi ai Nazionali - SpParlando : L’Ances Karate parteciperà al Memorial Attilio Palma, valido per qualificarsi ai Nazionali -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Non mancherà proprio nessuno. Tutti i migliori atleti del Bel Paese saliranno sul tatami del PalaPellicone, al Lido di Ostia, per andare a caccia del titolo italiano in occasione deiAssolutidi, insabato 14 e domenica 15 aprile. Gli atleti iscritti sono 616 e gareggeranno in 11 differenti categorie di peso, cinque femminili e sei maschili, con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio e conquistare la scena in Italia nel confronto con i propri connazionali. Sara Cardin (-55 kg) e Luigi Busà (-75 kg) partiranno nettamente con i favori del pronostico nelle loro categorie di peso e cercheranno di confermare la propria leadership nazionale, ormai consolidata nell’ultimo decennio. Ma l’attesa coinvolge anche Silvia Semeraro (-68 kg), Angelo Crescenzo (-60 kg) e Simone Marino, impegnato nell’insolita categoria dei -94 ...