Juventus al lavoro in vista del Real | Dybala a riposo

Juventus al lavoro con la testa al Real - LaPresse - : Pasqua al lavoro per i giocatori della Juventus. I bianconeri si sono allenati anche ieri a Vinovo, tra un uovo e una colomba, per preparare al meglio il big match di domani sera allo Stadium contro ...

Juventus - Cuadrado svolge parte del lavoro in gruppo : La Juventus prosegue preparazione alla sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato sera all’Allianz Stadium. I campioni d’Italia in carica, in attesa di riaccogliere, da domani, i giocatori impegnati con le loro Nazionali, hanno lavorato questa mattina, ed è stata una seduta iniziata prima in palestra, e proseguita poi sul terreno di gioco del JTC, dove il gruppo ha continuato, con il pallone, a concentrarsi sulla fase ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017/ Ulivieri : "Lavoro straordinario - Di Francesco vota Gasperini : Juventus, Allegri vince la Panchina d'oro 2017: al secondo posto Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, mentre solamente terzo si piazza il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Juventus al lavoro senza i nazionali : Cuadrado rientrato a Vinovo : Dopo essersi ritrovata ieri a Vinovo, al termine dei quattro giorni di riposo concessi dal tecnico Massimiliano Allegri, la Juventus, senza i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali, ha proseguito la preparazione in vista della ripresa del campionato che, il 31 marzo, la opporrà al Milan. Il gruppo bianconero questa mattina è stato impegnato in una breve parte tecnica, per poi dedicarsi ai cambi di direzione. Juan ...

Lavoro 2018 : la Juventus assume. Ecco le posizioni aperte : Per questa figura è richiesta laurea in economia o simili, esperienza di 1 o 2 anni, conoscenza di Office ed Excel. Il candidato si occuperà di analisi costi, elaborazione report, monitoraggio spese ...

Juventus : squadra subito al lavoro in vista dell’Atalanta : Continua il periodo intenso per la Juventus, che non ha il tempo per godersi il successo di ieri contro l’Udinese che l’ha riportata in vetta in campionato, perchè fra soli due giorni è di nuovo chiamata in campo, per il recupero contro l’Atalanta. Il gruppo agli ordini di Max Allegri si è ritrovato oggi a Vinovo: consueto scarico per i protagonisti in campo ieri, sessione piuttosto intensa per gli altri giocatori, che hanno ...

DIRETTA/ Juventus-Udinese (risultato live 1-0) streaming video e tv : capolavoro di Dybala su punizione! : DIRETTA Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:25:00 GMT)

La Juventus è già al lavoro : poker alla Biellese : TORINO - La Juventus non ha tempo da perdere e Wembley deve essere già un piacevole ricordo. La testa è già al campionato perché domenica all'Allianz Stadium arriverà l'Udinese. ' La squadra, ...

Juventus - Allegri tiene vivo il sogno Triplete/ Il capolavoro del Conte Max - fra bravura e fortuna : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Il liceo - il lavoro - la Juventus : Gentiloni e Tajani - i gemelli diversi per Palazzo Chigi : Ci sono tanti punti di contatto nella storia personale dei due (quasi) candidati premier. Hanno fatto lo stesso lavoro, giornalista e portavoce. Hanno frequentato lo stesso liceo, hanno cercato senza successo di diventare sindaco di Roma. Li divide solo lo sport, ma non il tifo

Juventus - Dybala : 'Lavoro - passione e sacrificio per tornare prestissimo' : TORINO - Dybala è carico e non vede l'ora di tornare in campo. L'attaccante della Juve continua a lavorare ogni giorno per riuscire ad essere a disposizione martedì, per la gara di Champions contro il ...