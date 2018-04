Juve | una volata scudetto di qualità

Benevento-Juventus - caos in tribuna : Nedved perde la testa [VIDEO] : Benevento-Juventus, successo in trasferta dei bianconeri ma non sono mancati i momenti di nervosismo e soprattutto in tribuna con Pavel Nedved scatenato. l rigore di Higuain e qualche contatto nell’area di rigore opposta, hanno scatenato una veemente reazione verbale dei tifosi sugli spalti contro Nedved, il quale è stato allontanato dallo stadio dagli steward. Ecco il VIDEO dell’accaduto. L'articolo Benevento-Juventus, caos in tribuna: Nedved ...

Diabaté diventa attore protagonista in Benevento-Juventus : l'attaccante maliano fa ammattire i bianconeri con una doppietta memorabile : bianconeri sempre più primi , Video e Gol, Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda ...

Juventus-Inter 1998 - Ceccarini : "Sbagliai a non fischiare fallo a Ronaldo". Simoni : "Falsità. E' Irriverente. Per fortuna smise…" : Juventus-Inter, 1998- Scoppia la polemica Ceccarini-Simoni a distanza di 20 anni dal famoso episodio del calcio di rigore Ronaldo-Iuliano negato ai nerazzurri. Ceccarini ha così commentato ai microfoni di "Premium":"Oggi, dopo che è passato molto tempo, confermo che quello che ho visto in campo corrisponde alla realtà delle cose, se si vuol parlare di un […]

Juventus - Pjanic : 'Con scudetto e Coppa Italia sarebbe una stagione positiva' : Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic in un'intervista a Sky Sport. 'Vincere le due competizioni in Italia è in linea con le nostre qualità -ha aggiunto il 28enne bosniaco-. Noi ...

'La Juve è come il Bayern' - ma è una filosofia da perdenti - almeno in Europa : Sì perché Juventus e Bayern Monaco hanno una politica estremamente aggressiva sul territorio nazionale, dove di fatto rastrellano i migliori talenti e i punti di forza delle dirette concorrenti, ma ...

"Lato b da infarto". Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un 'regalo' molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d'altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d'Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

Juventus-Real Madrid - Cristiano Ronaldo : “non ho mai visto una cosa del genere” : Juventus-Real Madrid, dominio Blancos nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, qualificazione in semifinale ipotecata. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una gol capolavoro con ovazione del pubblico. Ecco le dichiarazioni del portoghese: “Credo che si tratti del goal più bello di tutta la mia carriera : una volta ne feci uno con la Nazionale ed il pallone entrò dopo aver preso il palo, ma ...

Juventus-Real Madrid - il delirio di Allegri : “abbiamo fatto una buona partita - a Madrid per giocarcela” : Juventus-Real Madrid, brutta sconfitta da parte dei bianconeri che possono considerarsi fuori dalla Champions League dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le dichiarazioni di Allegri a Premium Sport: “Quando giochi contro queste squadre devi anche essere fortunato per limitarli. Eravamo fermi sul primo gol, ma per un’ora abbiamo fatto una buona partita. Stasera ci è capitato di tutti contro: Dybala sfiora il gol su punizione e poi loro ...

Allegri : 'Real Madrid devastante - Juve anche sfortunata' : 'Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, davanti avevamo il più forte centravanti al mondo, questa sera ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions - ha sottolineato il tecnico - ...

Il Real infligge una dura lezione alla Juventus : 0-3 e bianconeri virtualmente eliminati : Evidentemente la Juventus non ha feeling con la Champions League , lo dice la storia, lo dicono i numeri. I bianconeri sono stati sconfitti pesantemente in casa dal Real Madrid del grande ex Zinedine ...

Tutto tranne che… Allegri - il tecnico della Juve non ne azzecca una : ma il ciclo era già finito a Cardiff… : Juventus-Real Madrid, si è conclusa la gara di andata dei quarti di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale. Il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, doppietta del fenomeno Cristiano Ronaldo, chiude definitivamente i conti Marcelo. Si tratta del fallimento di Massimiliano Allegri, scelte senza senso da parte del tecnico. A partire dal modulo, il 4-2-3-1 ...

Juve-Real Madrid : 0-3. Cristiano Ronaldo da antologia - bianconeri in ginocchio nonostante una buona prestazione

Juventus - Cuadrado : “ora col Real come una finale” : “Dobbiamo rimanere tranquilli, perché ancora non abbiamo fatto niente: lo scudetto non è ancora un discorso chiuso, dobbiamo pensare partita dopo partita perché manca ancora tanto. Ora pensiamo al Real Madrid e giocare questa partita come una finale”. Juan Cuadrado, autore del gol che ha spianato la strada della Juve al successo sul Milan, pensa subito al prossimo obiettivo, quello di martedì in Champions contro gli spagnoli. ...

Juventus-Real Madrid - una lunga storia iniziata nel 1962 Video : Diciannove sfide, praticamente un campionato. Sono le tappe di una lunghissima storia iniziata nel 1962, quando le strade della #Juventus e del #Real Madrid si incrociarono per la prima volta in Coppa dei Campioni. Il bilancio pende leggermente in favore degli spagnoli che hanno vinto in 9 circostanze contro le 8 dei bianconeri, soltanto 2 volte c'è stata la divisione della posta. Pari il computo dei gol, 22 a testa. Spiccano ovviamente le due ...