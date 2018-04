Juve Stabia | Le Pagelle | Allievi Ministro della Difesa - Magazine Pragma

Serie C Catania-Juve Stabia 0-0 - Curiale non punge : CATANIA - Non riesce a conquistare i tre punti il Catania nel match casalingo contro la Juve Stabia , fallendo un'occasione di riportarsi in scia della capolista Lecce . I siciliani conquistano un ...

Catania -Juve Stabia - vespe belle di notte - Magazine Pragma : Catania -Juve Stabia, vespe belle di notte, finisce 0-0 con una Juve Stabia eroica: Le Formazioni in campo: Catania , 4-3-3, 12 Pisseri, 16 Blondett, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese; 10 Lodi, 27 ...

Gode il Lecce - regalo targato Juve Stabia : ecco cosa è accaduto a fine match : Una gara molto bella quella che si è giocata stasera al "Massimino" tra Catania e Juve Stabia. La squadra campana è riuscita ad uscire indenne da uno dei campi più difficili della Serie C, con una prestazione maiuscola che non ha concesso niente ai padroni di casa. A fine match, il mister del Catania Lucarelli, visibilmente nervoso, ha spiegato di credere ancora alla promozione diretta ai microfoni di Rai Sport: "le abbiamo provate tutte per ...

LIVE : Catania-Juve Stabia : cronaca diretta e risultato in tempo reale ripresa : Catania-Juve Stabia 0-0 16 Entra Rissotto per Manneh e Izzo per il già ammonito Biagianti 15 Dall'altra parte Barisic calcia alto 13 Botta di Canotto, palla fuori 11 Biagianti ha rischiatoo il secondo ...

Catania-Juve Stabia - 0-0 - : giallo a Strefezza e Simeri : ... AMMONITI: Strefezza, Simeri ESPULSI: RECUPERO: INDISPONIBILI: Caccavallo e Rossetti; Paponi e Melara SQUALIFICATI: Tedeschi DIFFIDATI: Aya, Esposito e Bogdan CRONACA: PRIMO TEMPO Serata primaverile ...

Verso Catania-Juve Stabia : i tifosi sperano che il Catania “tuoni” ancora : Grandissima affluenza, per la sfida con la Juve Stabia, gara in programma, stasera, lunedì 9 aprile alle 20.45 allo stadio “Angelo

Juve Stabia - Editoriale - Il calcio è strano - il calcio è anche questo! - Magazine Pragma : Juve Stabia, Editoriale, Il calcio è strano, il calcio è anche questo! Editoriale del lunedì. La Juve Stabia cade in casa contro il Cosenza e la sensazione è che i Lupi abbiano portato a casa il ...

