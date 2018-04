Juve prepara missione Madrid | Dybala in permesso

La Juve prepara la 'Missione Madrid' : Allenamento sotto la pioggerella a Vinovo per la Juventus alla vigilia della partenza per Madrid dove tenteranno la 'remuntada' contro il Real che all'andata ha vinto 3-0. Tre assenti, Dybala, ...

Milan - Gattuso : 'Juventus superiore - ma la stiamo preparando bene' : MilanO - 'Se guardiamo i numeri non c'è partita, non c'è storia. Affrontiamo una grandissima squadra, imbattibile da sei anni. Domani il Milan farà una grandissima partita, mettendo in difficoltà la ...

Juventus - lo Stadium prepara un'accoglienza speciale per Bonucci : Tifosi arrabbiati, appunto, ma anche persone e personaggi più addentro al mondo Juve come ad esempio la sorella di Giorgio Chiellini , Silvia , che twittò: 'Tutti lo volevano capitano, tutti lo ...

Spal-Juventus : Allegri prepara alcune sorprese - ecco le probabili formazioni Video : Dopo aver appreso che sara' il Real Madrid l'avversario da affrontare nei quarti di finale di Champions League, la #Juventus ora deve mettere da parte momentaneamente i pensieri europei per tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto. Infatti i bianconeri domani sera, sabato 17 marzo ore 20.45, dovranno affrontare la trasferta in casa della Spal. Con la vittoria nel match di recupero contro l'Atalanta, la Juve si è portata a +4 sul Napoli ...

Juventus - Dani Alves chiama Dybala : il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… : Juventus, Dani Alves chiama Dybala: il PSG prepara la maxi offerta. La risposta di Marotta… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Dani Alves chiama Dybala- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Dani Alves starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi al PSG. Dopo la precoce eliminazione dalla ...

Netflix prepara una serie sulla Juventus - tanti i bianconeri coinvolti VIDEO : Netflix si prepara a mostrare in esclusiva sui propri schermi un documentario a puntate tutto dedicato alla Juventus . Il titolo è emblematico: la produzione del colosso dello streaming americano si chiama 'First Team: Juventus'. Si tratta di un modo tutto nuovo per seguire gli avvenimenti dei campioni d'Italia nel corso della stagione calcistica in corso. Netflix fa sapere ...

Fiorentina-Juventus - il Franchi prepara “l’accoglienza” per Bernardeschi : Fiorentina-Juventus è una gara sentitissima da sempre, ma venerdì al Franchi ci sarà un motivo in più per seguire l’incontro, vale a dire quello del ritorno dell’ex pupillo dei tifosi: Federico Bernardeschi. Il mancino juventino è andato via in estate tra mille polemiche, dato che ha scelto di approdare nella squadra storica rivale della Viola. Adesso, dopo 10 anni di Fiorentina, Bernardeschi si appresta a tornare al Franchi da ...