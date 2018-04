Juve | nessuna possibilità di trattativa per Chiesa

CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE/ Ravezzani : Juventus a parte nessuna italiana può competere in Europa - esclusiva - : Le italiane in Europa: intervista esclusiva a Fabio Ravezzani sul comportamento dei club azzurri in CHAMPIONS e Europa LEAGUE.

Inter-Napoli 0-0 - pali ed emozioni ma nessuna rete : per la Juventus è fuga scudetto? : Termina senza reti l'atteso posticipo della 28esima giornata di Serie A fra Inter e Napoli, un risultato che sorride alla Juventus da questa sera da sola al comando della classifica con un punto di ...

Juventus-Tottenham 2-2 : Higuain bello e cattivo tempo. Allegri : “Nessuna depressione…” : Juventus-Tottenham 2-2: Higuain bello e cattivo tempo. Allegri: “Nessuna depressione…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham 2-2- Un pareggio che complica totalmente il discorso qualificazione per gli uomini di Allegri. La Juventus parte bene portandosi sul 2-0 dopo appena 8′, ma grande ritorno del Tottenham, abile a non ...