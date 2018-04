Juve | Chiellini | A Madrid con una sana follia

Chiellini : 'Juventus - serve un segnale : a Madrid con una sana follia' : TORINO - La Juventus non vuole lasciare nulla di intentato e si sforza di credere alla rimonta 'impossibile', mercoledì sera al 'Bernabeu' dove cercherà di ribaltare il 3-0 incassato dal Real Madrid ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Juventus - Chiellini : "Non pensiamo a vendicare Cardiff. Ramos il migliore al mondo" : Ramos è il miglior difensore del mondo in questo momento, CR7 semplicemente formidabile, nutriamo ammirazione e rispetto, quando li affronti è ancora più bello poterli battere'. Juve, come hai ...

Juventus - Chiellini : 'Vogliamo confermarci tra le migliori d'Europa' : TORINO - Guarda avanti e non indietro Giorgio Chiellini presentando Juve-Real Madrid: 'La gara col Milan è stata importante per il campionato, era un ostacolo importante che andava superato. Ma la ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Real Madrid : attenzione a Chiellini. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Real Madrid: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in Champions League. Pjanic e Benatia squalificati per i bianconeri, Cuadrado può tornare(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:46:00 GMT)

