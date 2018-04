“Just Dance” di Lady Gaga compie 10 anni | 10 curiosità da sapere

news.mtv

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Just Dance” – il primo singolo diestratto dall’album di debutto “The Fame” – nel 2018 spegne 10 candeline. via GIPHY La cantante per celebrare questo importanteversario ha scritto un post dolcissimo nel quale ringrazia tutti i suoi Little Monsters: clicca qui per leggerlo! via GIPHY Noi di MTV abbiamo pensato di rendere omaggio a questa memorabile canzone con un video che raccoglie 10daassolutamente. Eccolo qui sotto: buona visione! arc id=”c84ecaca-8fb4-46e8-a751-c00468ff6636″ I videoclip più belli dili trovi in onda su MTV Music, canale 704 di Sky. ph:YouTube “Just Dance” di10: 10daNews Mtv Italia.