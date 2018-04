Judo | Grand Prix Antalya 2018 | Anna Righetti piacevole sorpresa azzurra | in Turchia

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...

Judo - svedesi alla ribalta nel Grand Prix di Antalya - cinque podi italiani tra Dubrovnik e Berlino : Nessun italiano in gara nella seconda giornata di ad Antalya, dove è in corso l’ultimo Grand Prix di preparazione in vista degli Europei 2018 di Tel Aviv. A fare la voce grossa in Turchia sono stati gli svedesi, che hanno conquistato due vittorie su quattro categorie in programma, salendo al secondo posto nel medagliere alle spalle del Kosovo. Tommy Macias ha trionfato nella categoria -73 kg, battendo in finale il coreano Changrim An, ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Anna Righetti si ferma ad un passo dal podio - poca gloria per Giulia Caggiano e Giulia Pierucci : Azzurre fuori dal podio nella prima giornata del Grand Prix di Antalya 2018, uno degli ultimi tornei che precedono l’appuntamento attesissimo degli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Ma l’Italia può godersi l’ottima prestazione di Anna Righetti, che nella categoria -57 kg è arrivata ad un passo dal podio, cedendo soltanto nella finale per il terzo posto. La Righetti ha esordito con una splendida ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : cinque azzurre a caccia del podio - Giulia Pierucci e Giulia Caggiano puntano al colpaccio : Sarà un’Italia tutta al femminile quella che andrà a caccia del podio nel Grand Prix 2018 di Antalya, in Turchia, che andrà in scena tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Per gli atleti impegnati nel torneo, si tratta di una delle ultime prove prima dell’appuntamento clou con gli Europei 2018 di Tel Aviv, a cui prenderanno parte i migliori interpreti continentali della disciplina. Ma per le azzurre quello di Antalya non sarà un semplice ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : nessun podio azzurro nell’ultima giornata - settimo posto per Valeria Ferrari : Si conclude con il settimo posto di Valeria Ferrari il cammino dell’Italia nel Grand Prix di Tbilisi 2018, che ha avuto luogo tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile. L’azzurra ha disputato un buon torneo, superando al primo turno l’olandese Groenwold e perdendo poi con la francese Tcheumeo, giocandosi comunque il ripescaggio. Il duello con l’israeliana Mayersohn, tuttavia, non è stato propizio per la Ferrari, che ha ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Carola Paissoni vola sul podio! Terza nella categoria -70 kg! Impresa sfiorata per Giovanni Esposito : Italia sugli scudi a Tbilisi grazie a Carola Paissoni, salita sul podio nel Grand Prix in programma in Georgia tra il 30 marzo e l’1 aprile. L’azzurra ha superato la russa Zornikova e la tedesca Maekelburg tra i 70 kg per poi sfidare in semifinale la canadese Zupancic, che ha prevalso costringendo la Paissoni a giocarsi al ripescaggio la chance di salire sul podio. L’atleta italiana, però, non si è persa d’animo e ha ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Martina Lo Giudice ad un passo dal podio - settimo posto per Francesca Milani e Giulia Pierucci : Un percorso straordinario arrestatosi ad un passo dal podio. Martina Lo Giudice ha sfiorato il Grande risultato a Tbilisi, dove è in corso il Grand Prix, uno degli ultimi tornei di preparazione agli Europei 2018, che andranno in scena a fine aprile a Tel Aviv. L’azzurra ha sconfitto la britannica Toprak al primo turno della categoria -57 kg, per poi ripetersi contro l’olandese Bergstra, ma nella finale di pool è stata superata dalla ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : l’Italia trascorre la Pasqua in Georgia con 13 atleti - test importante in vista degli Europei di Tel Aviv : Pasqua sul tatami in Georgia, dove a Tbilisi andrà in scena il Grand Prix tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile, una delle ultime tappe del percorso di avvicinamento verso gli Europei 2018 di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 29 aprile. I padroni di casa saranno presenti col “vestito buono” e hanno intenzione di fare incetta di podi al maschile nel torneo a loro più caro, ma la pattuglia dei partecipanti comprende svariati atleti in grado ...

Judo. Grand Prix Tbilisi - arriva l'atteso week-end per 13 Judoka italiani in gara in Georgia : Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming sul sito ufficiale www.ijf.org

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : Nicholas Mungai conquista la medaglia di bronzo tra i 90 kg - quinto Antonio Esposito : In questo fine settimana il World Tour di Judo ha vissuto un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. Clicca qui per i risultati della prima giornata 90 KG UOMINI Splendida sorpresa per i colori azzurri grazie a Nicholas Mungai, che ha conquistato la medaglia di bronzo ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : Fabio Basile è bronzo nei 73 kg - primo podio dopo le Olimpiadi. Terza anche Edwige Gwend : In questo fine settimana il World Tour di Judo sta vivendo un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. 73 KG UOMINI Campione olimpico della categoria 66 kg, Fabio Basile ha poi deciso di passare alla divisione di peso superiore, dove fino ad ora non era andato oltre il ...