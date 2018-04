Jacopo Iacoboni respinto a Ivrea | il M5s e il disagio della libertà

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Per il principale partito italiano, ora che è grande nelle dimensioni e nell’età e non sempre nella maturità, è arrivato il momento di curare questo male che si porta dietro nonostante il passare degli anni, cioè ilper la. Lasciare fuori da una manifestazione politica anche uno solo dei giornalisti che si sono affacciati all’uscio, chiunque sia, e per giunta con delle scuse al limite dell’infantile, non è più una materia da battibecco tra comari, come spesso si sviluppa il confronto tra le forze politiche e tra i loro elettori. E’ una questione che va oltre l’indagine minuziosa tipo Cluedo – quasi un’operazione di microchirurgia – su cos’è successo: l’accredito non richiesto, non concesso, la sala da 500 posti, lo sconforto di Carelli. E’ un fatto invece che misura la pressione sanguigna al Movimento ...