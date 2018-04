Jabra Elite 65t | la nostra prova dei nuovi auricolari bluetooth con riduzione dei rumori

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Le65t sono cuffiein-ear wireless conindipendenti dotate di un sistema a 4 microfoni che permette di ottimizzare sia la cancellazione del rumore che la chiarezza vocale in chiamata. Rispetto alleSport che abbiamo avuto modo dire a novembre, le65t presentano un design più elegante sia nella forma, che include una mini sporgenza per il microfono e bottoni definiti, che nei colori, con un grigio/argento usato per i pannelli laterali ed il nero per il resto del corpo, al contempo restringendo le possibilità di personalizzazione a 3 sole coppie di adattatori/coperture per l’auricolare in silicone. Nell’uso quotidiano le65t, a patto di aver scelto la misura di adattatore giusta al proprio condotto uditivo, tendono a rimanere ben salde nell’orecchio, ma movimenti bruschi, così come le oscillazioni dovute a ...